Суперлуние в декабре: когда состоится, что это такое, где наблюдать, влияние на здоровье

Земляне в ближайшие дни смогут наблюдать интересное астрономическое явление, которое называется суперлуние. Суперлуние — явление нередкое, при этом есть люди, которые считают, что этот достаточно банальный астрономический феномен как-то влияет на здоровье. А особенно на страхах суеверных граждан наживаются астрологи, которые дают различные советы, как минимизировать «плохое» влияние «суперлуны».

Когда можно наблюдать ближайшее суперлуние

Ближайшее суперлуние ждет землян в ночь с 3 на 4 декабря 2017 года. Это будет последнее в этом году подобное явление.

Что такое суперлуние

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Земли со своим единственным естественным спутником — Луной.

Такое сближение обусловлено тем, что Луна обращается вокруг Земли не по окружности, а по вытянутой эллиптической орбите. Поэтому, когда в новолуние наш спутник оказывается к нам ближе, чем обычно, земляне могут наблюдать в небе более крупную и более яркую «суперлуну».

На сколько «увеличится» Луна в ночь с 3 на 4 декабря

В суперлуние, которое произойдет в ночь с 3 на 4 декабря, Луна будет казаться на 14% больше, чем обычно, а светить она будет ярче на 30%. Это значит, что в случае ясной погоды жители России смогут насладиться весьма эффектным зрелищем.

Где наблюдать суперлуние

Москвичам, кажется, повезло — пока прогноз обещает в ночь с 3 на 4 декабря ясную погоду. Как рассказали в московском планетарии, самая красивая картина откроется наблюдателям ближе к полуночи, когда огромная яркая Луна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

А вот петербуржцам, кажется, повезет меньше — по прогнозу, воскресная ночь ожидается ненастной.

Суперлуние можно наблюдать из любой точки как в городе, так и в сельской местности, специальных приборов для этого не требуется, хотя, конечно, с телескопом или даже биноклем зрелище обещает быть еще более завораживающим.

Специальную программу для любителей астрономии в связи с этим астрономическим явлением предлагают и планетарии.

Мнение врача о суперлунии

Суперлуние абсолютно не опасно для здоровья, но это явление может повлиять на психоэмоциональное состояние впечатлительных граждан, рассказала РИА Новости главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

По словам врача, суперлуние — это не какая-то аномалия, поэтому людям не стоит ожидать катаклизмов и опасаться за свое здоровье.

«Другое дело, что есть люди внушаемые, которые пристально следят за всякими прогнозами и за природными явлениями — вот у них могут быть какие-то психоэмоциональные изменения», — отметила врач.

Много различных страшилок в связи с суперлунием распространяют различные астрологи и «колдуны», но к их прогнозам нужно относиться с юмором.

Когда будет следующее суперлуние

В следующий раз суперлуние будет уже в новом — 2018 году. Первое суперлуние произойдет уже в ночь с 1 на 2 января. А следующее подобное явление будет в конце января — в ночь с 30 на 31-е. Второе суперлуние совпадет с полным лунным затмением, так что россиян ожидает уникальное ночное зрелище.