Еврокомиссия отказала Украине в выплате последней части финансовой помощи

Киев,1 декабря. Еврокомиссия отказала Украине в транше третьей части кредита из программы макрофинансовой помощи в связи с невыполнением Киевом ряда обязательств.

Брюссель выделяет деньги Украине в обмен на выполнение Киевом определенных условий, в числе которых проведение реформ в стране. Соответствующая программа ЕК на 1,8 миллиарда евро была одобрена в 2015 году. Срок программы истекает в январе 2018 года, на данный момент Украина получила 1,2 миллиарда евро.

Как стало известно в пятницу, в последнем транше финансовой помощи ЕК Украине отказала в связи с тем, что последняя выполнила не все предъявленные ей требования, пишет РИА Новости.

В Брюсселе, однако, отметили, что в ЕК рассматривают возможность создания «программы-преемника» для продления финансовой поддержки Киева, если Украина продолжит проводить начатые реформы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает объявления ЕК о новой программе финансовой помощи Украине на 1,8 миллиарда евро. Об этом он написал на прошлой неделе в своем Twitter.

«Как и договаривались в Брюсселе, Еврокомиссия объявила о разработке новой четвертой программы макрофинансовой помощи в поддержку реформ на Украине в 2018–2019 годах», — говорится в посте.

Ми домовились про те, що наступного тижня @EU_Commission випустить комюніке про дуже амбітний проект макрофінансової допомоги Україні на 2018-2019 роки. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 24, 2017

Порошенко подчеркнул, что продление финансовой поддержки ЕК свидетельствует о прогрессе страны «на пути преобразований» и о ее сближении с Евросоюзом.

При этом в Брюсселе пока с меньшим воодушевлением говорят об оказании дальнейшей финпомощи Киеву. Так, в ЕК уже сообщили, что для создания новой программы экспертам нужно будет оценить сегодняшнюю украинскую экономику, а также получить одобрение Европарламента и Совета стран ЕС.