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Еврокомиссия отказала Украине в выплате последней части финансовой помощи
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    Еврокомиссия отказала Украине в выплате последней части финансовой помощи

    16:29  1 Декабря 2017
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    Еврокомиссия отказала Украине в выплате последней части финансовой помощи

    Киев,1 декабря. Еврокомиссия отказала Украине в транше третьей части кредита из программы макрофинансовой помощи в связи с невыполнением Киевом ряда обязательств.

    Брюссель выделяет деньги Украине в обмен на выполнение Киевом определенных условий, в числе которых проведение реформ в стране. Соответствующая программа ЕК на 1,8 миллиарда евро была одобрена в 2015 году. Срок программы истекает в январе 2018 года, на данный момент Украина получила 1,2 миллиарда евро.

    Как стало известно в пятницу, в последнем транше финансовой помощи ЕК Украине отказала в связи с тем, что последняя выполнила не все предъявленные ей требования, пишет РИА Новости.

    В Брюсселе, однако, отметили, что в ЕК рассматривают возможность создания «программы-преемника» для продления финансовой поддержки Киева, если Украина продолжит проводить начатые реформы.

    Еврокомиссия отказала Украине в выплате последней части финансовой помощи

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает объявления ЕК о новой программе финансовой помощи Украине на 1,8 миллиарда евро. Об этом он написал на прошлой неделе в своем Twitter.

    «Как и договаривались в Брюсселе, Еврокомиссия объявила о разработке новой четвертой программы макрофинансовой помощи в поддержку реформ на Украине в 2018–2019 годах», — говорится в посте.

    Порошенко подчеркнул, что продление финансовой поддержки ЕК свидетельствует о прогрессе страны «на пути преобразований» и о ее сближении с Евросоюзом.

    При этом в Брюсселе пока с меньшим воодушевлением говорят об оказании дальнейшей финпомощи Киеву. Так, в ЕК уже сообщили, что для создания новой программы экспертам нужно будет оценить сегодняшнюю украинскую экономику, а также получить одобрение Европарламента и Совета стран ЕС.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #еврокомиссия #орошенко
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