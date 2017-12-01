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Политика
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Украина
Филарет заявил, что Украинская церковь не вернется в Московский патриархат
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    Филарет заявил, что Украинская церковь не вернется в Московский патриархат

    16:39  1 Декабря 2017
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    Филарет заявил, что Украинская церковь не вернется в Московский патриархат

    Киев, 1 декабря. Глава самопровозглашенной Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) Филарет заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат, а сам он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.

    «Никогда украинская церковь не вернется в Московский патриархат, потому что мы имеем свое государство. Никакого покаяния в том, что я выбрал путь автокефалии УПЦ не было, нет и не будет», — цитирует РИА Новости Филарета.

    Напомним, ранее стало известно, что Филарет написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, где попросил прощения и выразил надежду на преодоление церковного раскола на Украине. 

    Архиерейский собор счел письмо «шагом к преодолению раскола» на Украине и создал специальную комиссию, чтобы вести переговоры с Киевским патриархатом.

    Теперь же Филарет полностью опроверг факт обращения в РПЦ с письмом. Он заявил, что в интернете распространилась провокационная не соответствующая действительности информация. По его словам, борьба за создание автокефальной УПЦ велась на протяжении 25 лет.

    Напомним, Филарет, бывший епископ Русской православной церкви, в 1991 году начал высказываться за предоставление Украинской православной церкви автокефалии. В 1992 году покинул Русскую православную церковь и образовал Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Последняя официально не признана ни одной из православных церквей. В 1995 году Филарет нарек себя предстоятелем УПЦ.

    Автор: Федор Веснин
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    #рпц #филарет #упц
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