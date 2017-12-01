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Общество
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Россия
ВКС РФ получат новое оружие для бомбардировщика Су-34 к 2020 году
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    ВКС РФ получат новое оружие для бомбардировщика Су-34 к 2020 году

    16:35  1 Декабря 2017
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    ВКС РФ получат новое оружие для бомбардировщика Су-34 к 2020 году

    Москва, 1 декабря. Арсенал фронтового бомбардировщика ВКС РФ Су-34 пополнится новыми авиационными средствами поражения и радиоэлектронным оборудованием к 2020 году.

    Сотрудники авиапрома сообщили, что испытания переоснащенного бомбардировщика Су-34 завершаться в 2019 году, уже в следующем году самолеты начнут поступать на вооружение ВКС РФ.

    Отмечается, что за счет применения новых средств поражения, в частности авиационных ракет повышенной дальности и усовершенствованной бортовой радиоэлектронной системы, боевой потенциал бомбардировщика будет значительно увеличен.

    Модернизации подвергнутся комплекс бортовой обороны и система радиоэлектронной борьбы. Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов противника и способен уничтожать подвижные цели малого размера в любое время суток.

    ВКС РФ получат новое оружие для бомбардировщика Су-34 к 2020 году

    Автор: Алексей Громов
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    #самолет #вкс рф #су-34 #бомбардировщик
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