ВСУ «захватили» подконтрольный Киеву поселок в Донбассе

Киев, 1 декабря. Украинский телеведущий Сергей Притула заявил, что вооруженные силы Украины взяли под свой контроль поселок Верхнеторецкое, который расположен на линии разграничения в Донбассе. Об этом Притула сообщил на своей странице в Facebook.

Притула заявил, что данную информацию он узнал от своих друзей, которые несут службу в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Позднее пресс-центр военной операции украинских силовиков в Донбассе сообщил, что ВСУ «улучшили тактическое положение» на донецком направлении. В ведомстве также добавили, что данный шаг был сделан с целью улучшения условий «наблюдения за противником и ведения оборонительного огня».

В свою очередь представитель оперативного командования Донецкой народной республики опроверг информацию об очередных «успехах» украинских силовиков, отметив, что подобные заявления являются попыткой пиара.

«Изменения линии соприкосновения не происходило. Данное заявление – это самопиар, сделано оно с целью поднятия морального состояния в рядах ВСУ, которое в последнее время на очень низком уровне из-за поражения в районе Светлодарска и занятия тактически невыгодных позиций в районе Горловки», — заявил представитель командования ДНР.

Сообщения украинской стороны также прокомментировал известный военкор Александр Коц. По его словам, эти данные не соответствуют действительности, так как Верхнеторецкое находится под контролем ВСУ последние несколько лет.

«В штабе АТО заявили, что «освободили» еще один поселок от «террористов» — Верхнеторецкое. Скажите им там, что Верхнеторецкое и так было под контролем Украины последние пару лет. Во-первых, это очевидный факт. Во-вторых, это видно и на украинских картах линий разграничения, и на донецких. Новый командующий АТО зарабатывает себе очки. Дырявые», — сообщил Коц в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 22 ноября подразделения вооруженных сил Украины захватили поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в «серой зоне» между позициями украинских силовиков и ополченцев под Горловкой. Позднее власти ДНР назвали действия украинских силовиков в районе Горловки отказом от минских соглашений, а также обратились к ОБСЕ с просьбой зафиксировать данный факт и остановить попытки Киева развязать масштабные боевые действия в Донбассе. Однако ответной реакции со стороны ОБСЕ до сих пор не последовало.