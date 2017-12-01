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Общество
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Экономика
Евросоюз смягчил санкции против России ради полета на Марс
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    Евросоюз смягчил санкции против России ради полета на Марс

    16:31  1 Декабря 2017
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    Евросоюз смягчил санкции против России ради полета на Марс

    Брюссель, 1 декабря. Европейский союз смягчил санкции против России ради осуществления проекта по исследованию Марса ExoMars-2020. Так, Евросоюз вывел из-под экономических санкций против РФ ракетное топливо, предназначенное для российско-европейского проекта, о чем говорится в тексте решения, опубликованном Официальным журналом Евросоюза.

    Как уточняется в документе, запреты снимаются при условиях, что объем гидразина, предназначенного для полета несущего модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars-2020, не превышает 300 килограммов, а объем гидразина, предназначенного для испытаний и полета спускаемого космического модуля в рамках миссии ExoMars-2020, не превышает пяти тысяч килограммов на всю продолжительность миссии.

    Решение вступает в силу в субботу.

    Гидразин — высокостабильное, но токсичное ракетное топливо. Оно хорошо подходит для межпланетных миссий.

    В 2016 г. состоялась миссия ExoMars-2016 — совместный проект госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по поиску жизни на Марсе. ExoMars-2020 — второй этап миссии, который будет состоять из европейского марсохода и российской посадочной платформы.

    Напомним, что Совет Европы рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены в 2014 году в связи с ее воссоединением с Крымом и последующим военным конфликтом на юго-востоке Украины. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #санкции #евросоюз
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