Евросоюз смягчил санкции против России ради полета на Марс

Брюссель, 1 декабря. Европейский союз смягчил санкции против России ради осуществления проекта по исследованию Марса ExoMars-2020. Так, Евросоюз вывел из-под экономических санкций против РФ ракетное топливо, предназначенное для российско-европейского проекта, о чем говорится в тексте решения, опубликованном Официальным журналом Евросоюза.

Как уточняется в документе, запреты снимаются при условиях, что объем гидразина, предназначенного для полета несущего модуля ExoMars в рамках миссии ExoMars-2020, не превышает 300 килограммов, а объем гидразина, предназначенного для испытаний и полета спускаемого космического модуля в рамках миссии ExoMars-2020, не превышает пяти тысяч килограммов на всю продолжительность миссии.

Решение вступает в силу в субботу.

Гидразин — высокостабильное, но токсичное ракетное топливо. Оно хорошо подходит для межпланетных миссий.

В 2016 г. состоялась миссия ExoMars-2016 — совместный проект госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по поиску жизни на Марсе. ExoMars-2020 — второй этап миссии, который будет состоять из европейского марсохода и российской посадочной платформы.

Напомним, что Совет Европы рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены в 2014 году в связи с ее воссоединением с Крымом и последующим военным конфликтом на юго-востоке Украины.