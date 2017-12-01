Ирак: США намерены защищать суннитов в провинции Ниневия

Мосул, 1 декабря. США согласились направить войска в Ниневию для защиты местных племен от армии Ирака.

Суннитские племена Ниневийской равнины Ирака обратились к США с просьбой развернуть свои войска в их районах для защиты от шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Представитель племен Музахим аль-Хвет заявил, что обращение было официальным и США дали свое согласие направить свои войска для защиты от иракской милиции.

Отмечается, что «Хашд аш-Шааби» были созданы для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и сражались против «Халифата» на протяжении всей войны. С декабря 2016 года ополчение официально вошло в состав иракских правительственных войск к неудовольствию Вашингтона. Следовательно, в Ниневии США намерены сражаться против армии Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.