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Ирак: США намерены защищать суннитов в провинции Ниневия
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    Ирак: США намерены защищать суннитов в провинции Ниневия

    16:15  1 Декабря 2017
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    Ирак: США намерены защищать суннитов в провинции Ниневия

    Мосул, 1 декабря. США согласились направить войска в Ниневию для защиты местных племен от армии Ирака.

    Суннитские племена Ниневийской равнины Ирака обратились к США с просьбой развернуть свои войска в их районах для защиты от шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Представитель племен Музахим аль-Хвет заявил, что обращение было официальным и США дали свое согласие направить свои войска для защиты от иракской милиции.

    Отмечается, что «Хашд аш-Шааби» были созданы для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и сражались против «Халифата» на протяжении всей войны. С декабря 2016 года ополчение официально вошло в состав иракских правительственных войск к неудовольствию Вашингтона. Следовательно, в Ниневии США намерены сражаться против армии Ирака.

    Ирак: США намерены защищать суннитов в провинции Ниневия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иг #игил #ирак #хашд аш-шааби
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