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Назарбаев назвал причину перехода Казахстана на латиницу
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    Назарбаев назвал причину перехода Казахстана на латиницу

    16:21  1 Декабря 2017
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    Назарбаев назвал причину перехода Казахстана на латиницу

    Астана, 1 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил переход с кириллицы на латиницу тем, что страна вступает в развивающийся информационный мир, поскольку 70% научной информации передается на английском языке.

    Казахский лидер Нурсултан Назарбаев выступил на форуме «100 новых лиц Казахстана», в ходе своей речи он прокомментировал переход на латиницу, отметив, что к 2020 году в стране будут активно развиваться сразу три языка. 

    «Английский язык на латинице, как известно. Мы объявили, что у нас трехъязычие — к 2020 году, кто с первого класса начнёт, уже будет заканчивать школу, зная английский язык, то есть он уже будет владеть латиницей», — пояснил он. 

    Поскольку 70% информации в сфере науки и культуры на английском языке, Казахстану необходимо осуществить переход в единый активно развивающийся информационный мир. Назарбаев подчеркнул, что подписал соответствующий указ. Ранее в МИД России заявили, что языковая политика Астаны — внутреннее дело Казахстана. 

    Назарбаев назвал причину перехода Казахстана на латиницу

    Автор: Ирина Селезнева
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    #назарбаев #казахстан
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