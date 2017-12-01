Назарбаев назвал причину перехода Казахстана на латиницу

Астана, 1 декабря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил переход с кириллицы на латиницу тем, что страна вступает в развивающийся информационный мир, поскольку 70% научной информации передается на английском языке.

Казахский лидер Нурсултан Назарбаев выступил на форуме «100 новых лиц Казахстана», в ходе своей речи он прокомментировал переход на латиницу, отметив, что к 2020 году в стране будут активно развиваться сразу три языка.

«Английский язык на латинице, как известно. Мы объявили, что у нас трехъязычие — к 2020 году, кто с первого класса начнёт, уже будет заканчивать школу, зная английский язык, то есть он уже будет владеть латиницей», — пояснил он.

Поскольку 70% информации в сфере науки и культуры на английском языке, Казахстану необходимо осуществить переход в единый активно развивающийся информационный мир. Назарбаев подчеркнул, что подписал соответствующий указ. Ранее в МИД России заявили, что языковая политика Астаны — внутреннее дело Казахстана.