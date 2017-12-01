Латвия решила укреплять боеспособность с помощью тайных спецотрядов

Рига, 1 декабря. Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш заявил о создании тайных отрядов в армии страны.

По его словам, структурные изменения в НВС, предусматривающие появление управления спецопераций и тайных спецотрядов, продиктованы изменившейся ситуацией с безопасностью в мире, а также для того, что «обеспечить выполнение регулярными подразделениями армии и Земессардзе определенных задач»

«Предыдущая структура армии устарела и не отвечала стоящим перед ней новым задачам по развитию боеспособности и обороне государства», — пояснил Калниньш в интервью агентству LЕТА.

Командующий НВС также отметил, что одним из краеугольных камней национальной обороны Латвии являются именно подразделения спецопераций. Сейчас в латвийской армии существует подразделение специального назначения, которым руководит Юрис Ушацкис.

Говоря о новом управлении специальных операций, Калкиньш уточнил, что в его состав войдут уже существующее подразделение спецназа и еще несколько новых подразделений, в частности, отряд спецназа Земессардзе, в котором будут служить добровольцы.

Не исключено, что новый отряд получит название «Ястреб», однако окончательное решение будет принято в 2018 году, уточняет DELFI.