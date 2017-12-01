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Латвия решила укреплять боеспособность с помощью тайных спецотрядов
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    Латвия решила укреплять боеспособность с помощью тайных спецотрядов

    16:08  1 Декабря 2017  /обновлено: 16:09  01 Декабря 2017
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    Латвия решила укреплять боеспособность с помощью тайных спецотрядов

    Рига, 1 декабря. Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш заявил о создании тайных отрядов в армии страны.

    По его словам, структурные изменения в НВС, предусматривающие появление управления спецопераций и тайных спецотрядов, продиктованы изменившейся ситуацией с безопасностью в мире, а также для того, что «обеспечить выполнение регулярными подразделениями армии и Земессардзе определенных задач»

    «Предыдущая структура армии устарела и не отвечала стоящим перед ней новым задачам по развитию боеспособности и обороне государства», — пояснил Калниньш в интервью агентству LЕТА.

    Командующий НВС также отметил, что одним из краеугольных камней национальной обороны Латвии являются именно подразделения спецопераций. Сейчас в латвийской армии существует подразделение специального назначения, которым руководит Юрис Ушацкис.

    Говоря о новом управлении специальных операций, Калкиньш уточнил, что в его состав войдут уже существующее подразделение спецназа и еще несколько новых подразделений, в частности, отряд спецназа Земессардзе, в котором будут служить добровольцы. 

    Не исключено, что новый отряд получит название «Ястреб», однако окончательное решение будет принято в 2018 году, уточняет DELFI.

    Автор: Алексей Громов
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    #латвия #армия #спецотряды
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