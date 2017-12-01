Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин рассчитывает на помощь РПЦ в возрождении Сирии
Новости Сирии
Алеппо: Турция перебросила спецназ батальона «Волки» на север провинции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: Турция перебросила спецназ батальона «Волки» на север провинции

    16:01  1 Декабря 2017
    353

    Алеппо: Турция перебросила спецназ батальона «Волки» на север провинции

    Алеппо, 1 декабря. Турция продолжает наращивать группировку войск на севере провинции Алеппо около курдских территорий.

    Источники в Алеппо сообщили, что Анкара перебросила к курдскому кантону Африн дополнительные воинские подразделения. Отмечается, что в районе города Эль-Баб были замечены 180 турецких коммандос из батальона «Волки». Ранее спецназовцы базировались в черноморской провинции Турции Токат.

    Власти Турции объявили о скором начале военной операции против курдского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). На приграничных территориях продолжаются регулярные перестрелки между курдскими и турецкими подразделениями.

    Алеппо: Турция перебросила спецназ батальона «Волки» на север провинции

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #турция #курды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть