Алеппо: Турция перебросила спецназ батальона «Волки» на север провинции

Алеппо, 1 декабря. Турция продолжает наращивать группировку войск на севере провинции Алеппо около курдских территорий.

Источники в Алеппо сообщили, что Анкара перебросила к курдскому кантону Африн дополнительные воинские подразделения. Отмечается, что в районе города Эль-Баб были замечены 180 турецких коммандос из батальона «Волки». Ранее спецназовцы базировались в черноморской провинции Турции Токат.

Власти Турции объявили о скором начале военной операции против курдского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF). На приграничных территориях продолжаются регулярные перестрелки между курдскими и турецкими подразделениями.