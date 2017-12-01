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Общество
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Украина
«Оставьте русский язык в покое»: американский журналист обратился к украинцам на российском ТВ
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    «Оставьте русский язык в покое»: американский журналист обратился к украинцам на российском ТВ

    16:45  1 Декабря 2017
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    Американский журналист раскритиковал «замашки» Украины на русский язык

    Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале раскритиковал «замашки» Украины на русский язык.

    Таким образом, Бом ответил на заявление венгерского эксперта, директора центра Евроатлантической интеграции и демократии Даниэля Барта, который в интервью украинскому изданию сказал, что русский язык является «мягкой силой», с помощью которой Россия «воздействует» на сознание украинских граждан. Барт также заявил, что русский язык является «самым сильным» инструментом «мягкой силы».

    «Занятия русским языком — это мое добровольное, сознательное решение. Я думаю, что это грубая ошибка Украины, когда Украина «замахивается» на русский язык. Не надо, это выходит боком Украине», — заявил Майкл Бом.

    «Когда Украина «замахивается» на русский язык, она «замахивается» на нечто большее, чем она сама», — высказал свое мнение ведущий программы Анатолий Кузичев.

    «Да», — подтвердил Бом.

    Отказ от русского языка американский журналист назвал «излишним».

    «Оставьте русский язык в покое!» — эмоционально высказался Майкл Бом.

    Анатолий Кузичев поблагодарил американского журналиста за его позицию в этом вопросе, и в зале раздались аплодисменты.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина
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