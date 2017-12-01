«Оставьте русский язык в покое»: американский журналист обратился к украинцам на российском ТВ

Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале раскритиковал «замашки» Украины на русский язык.

Таким образом, Бом ответил на заявление венгерского эксперта, директора центра Евроатлантической интеграции и демократии Даниэля Барта, который в интервью украинскому изданию сказал, что русский язык является «мягкой силой», с помощью которой Россия «воздействует» на сознание украинских граждан. Барт также заявил, что русский язык является «самым сильным» инструментом «мягкой силы».

«Занятия русским языком — это мое добровольное, сознательное решение. Я думаю, что это грубая ошибка Украины, когда Украина «замахивается» на русский язык. Не надо, это выходит боком Украине», — заявил Майкл Бом.

«Когда Украина «замахивается» на русский язык, она «замахивается» на нечто большее, чем она сама», — высказал свое мнение ведущий программы Анатолий Кузичев.

«Да», — подтвердил Бом.

Отказ от русского языка американский журналист назвал «излишним».

«Оставьте русский язык в покое!» — эмоционально высказался Майкл Бом.

Анатолий Кузичев поблагодарил американского журналиста за его позицию в этом вопросе, и в зале раздались аплодисменты.