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Сирия: корреспондент ФАН побывал в Хомсе на празднике ко дню Святой Варвары
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    Сирия: корреспондент ФАН побывал в Хомсе на празднике ко дню Святой Варвары

    12:10  3 Декабря 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН побывал в Хомсе на празднике ко дню Святой Варвары

    С приближением рождественских праздников и по случаю праздника святой Варвары, в районе Аль-Хамидия в старом Хомсе состоялось развлекательное мероприятие при участии жителей улицы. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) отправился на праздник, где пообщался с местными жителями.

    На празднике были развлекательные игры для детей, Санта Клаус — все выражало возвращение нормальной жизни в старый Хомс, который сильно пострадал от действий боевиков за шесть лет войны. Камера запечатлела украшенную улицу, часть которой подверглась разрушению со стороны боевиков, прежде чем они покинули район. В праздновании принимали участие дети, старики и женщины.

    Население города но только празднует, но и вспоминает своих защитников, и с оптимизмом смотрит в будущее: «Вот смотрите за нами разруха.  А вот это новое здание. Эта новая постройка олицетворяет возрождение Сирии. Как птица феникс, которая символизирует возрождение. И мы переродились, мы вернулись на родину. Мы ее возродим и останемся здесь. Сегодня, завтра и послезавтра. Всех с праздниками! Поздравляю нашего президента! И всем погибшим — покойтесь с миром!».

    «Жизнь продолжается благодаря нашим героям, мужчинам.  Мы все построим заново! И как сказал глава нашей страны, мы всё восстановим своими руками и сердцами».

    Мирные сирийцы даже находясь далеко от линии фронта помнят о своих защитниках – не осталось ни единой семьи, которую бы не затронула война. Но вместе с тем уныния на их лицах не увидишь — сирийский народ понимает, что работы по восстановлению родины еще много.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #дети #сирия #хомс #видео #рождество #праздник #старый хомс
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