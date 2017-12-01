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Общество
Власти Москвы пояснили ситуацию с увольнением основателя КВН Маслякова
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    Власти Москвы пояснили ситуацию с увольнением основателя КВН Маслякова

    15:58  1 Декабря 2017
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    Власти Москвы пояснили ситуацию с увольнением основателя КВН Маслякова

    Москва, 1 декабря. Власти Москвы опровергли слухи о причастности основателя и ведущего КВН Александра Маслякова к коррупционному скандалу, который якобы послужил причиной его ухода с поста главы  «Московского молодежного центр «Дом КВН». Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в департаменте имущества Москвы.

    По его словам, Масляков действительно 24 июля оставил пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН», однако сделал он это по собственному желанию, а не из-за каких-то антикоррупционных расследований. Сейчас «Дом КВН» возглавляет временно исполняющая обязанности директора Яна Чайкова.

    Власти Москвы пояснили ситуацию с увольнением основателя КВН Маслякова

    Слух же о причастности Маслякова к коррупционной деятельности распространила организация Transparency International, которая неправильно интерпретировала ответ от прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН, решив, что уход знаменитого телеведущего связан с их расследованиями.

    Напомним, что ранее международная неправительственная организация Transparency International сообщила об увольнении Александра Маслякова в связи с проводимым в отношении него антикоррупционным расследованием, передает «Ридус». По словам сотрудников Transparency, Масляков якобы нарушал российское законодательство, совмещая работу в ГУП и бизнес-деятельность.

    Автор: Алексей Громов
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    #коррупция #квн #масляков #transparency international
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