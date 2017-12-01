Ростовцев: Отказываюсь верить, что Зайцева принимала допинг

Москва, 1 декабря. Бывший тренер по стрелковой подготовке женской биатлонной сборной России Павел Ростовцев в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета о пожизненном отстранении Ольги Зайцевой от Олимпийских игр.

«Вы серьезно? Нет, я отказываюсь в это верить! Ольга не могла, просто не могла принимать допинг. Она очень порядочный человек — это касается не только спорта, но и жизни. Это просто немыслимо, решение МОК несправедливо. Его нужно оспаривать до последнего», — заявил Ростовцев.

Заслуженный мастер спорта России напомнил, что знает Зайцеву около двадцати лет еще со временем совместных выступлений за сборную.

Отметим, ранее пресс-служба МОК сообщила, что биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Анастасия Доценко и Юлия Чекалова пожизненно дисквалифицированы на основе перепроверки допинг-проб. Результаты спортсменок на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи аннулированы.

Напомним, в Сочи Зайцева выиграла серебро в женской эстафете, Доценко и Чекалова призовых мест на Олимпиаде-2014 не заняли.

Трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева состояла в российской сборной по биатлону с 2001 по 2014 год, впоследствии она стала тренером.