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Ростовцев: Отказываюсь верить, что Зайцева принимала допинг
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    Ростовцев: Отказываюсь верить, что Зайцева принимала допинг

    16:10  1 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  01 Декабря 2017
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    Ростовцев: Отказываюсь верить, что Зайцева принимала допинг

    Москва, 1 декабря. Бывший тренер по стрелковой подготовке женской биатлонной сборной России Павел Ростовцев в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета о пожизненном отстранении Ольги Зайцевой от Олимпийских игр.

    «Вы серьезно? Нет, я отказываюсь в это верить! Ольга не могла, просто не могла принимать допинг. Она очень порядочный человек — это касается не только спорта, но и жизни. Это просто немыслимо, решение МОК несправедливо. Его нужно оспаривать до последнего», — заявил Ростовцев.

    Заслуженный мастер спорта России напомнил, что знает Зайцеву около двадцати лет еще со временем совместных выступлений за сборную.

    Отметим, ранее пресс-служба МОК сообщила, что биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Анастасия Доценко и Юлия Чекалова пожизненно дисквалифицированы на основе перепроверки допинг-проб. Результаты спортсменок на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи аннулированы.

    Напомним, в Сочи Зайцева выиграла серебро в женской эстафете, Доценко и Чекалова призовых мест на Олимпиаде-2014 не заняли. 

    Трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева состояла в российской сборной по биатлону с 2001 по 2014 год, впоследствии она стала тренером. 

    Автор: Федор Веснин
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    #допинг #ои-2014 #зайцева #ростовцев
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