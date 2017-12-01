Рвущемуся в НАТО Порошенко объяснили, что придется отказаться от Крыма

Президент Украины Петр Порошенко пообещал вскоре провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Он отметил, что для Украины «худшее прошло». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и членстве в Европейском союзе», — сказал он, поздравив граждан с 26-годовщиной референдума о независимости Украины.

Предвыборная кампания

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил мнение, что Порошенко, судя по всему, уже начал свою предвыборную кампанию. Понятно, что лозунг о вступлении в НАТО и ЕС уже избит, и мало кто на Украине этому верит, но что-то говорить надо.

«К тому же, как показывают опросы на тему одобрения евроинтеграции, значительная часть населения все еще находится под воздействием пропаганды, которая обещает вступление в ЕС и НАТО, даже несмотря на однозначные утверждения чиновников Брюсселя, что этого не будет. Сегодня эксперты прогнозируют, что в ближайшие 20 лет ни о каком вступлении в НАТО Украина не может и мечтать. Вот, видимо, на таких прогнозах и строятся надежды тех, кто еще верит. Вот подождем 20 лет, и тогда... Коммунизма же дольше ждали», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, проблема в том, что для вступления в НАТО, тем более — в ЕС, одних только референдумов мало. Чтобы быть членом НАТО, нужно как минимум не иметь территориальных споров и, тем более, горячих точек на территории страны-кандидата.

«То есть Украине как минимум придется отказаться от Крыма, ибо он уже российский, и это не обсуждается. И как максимум — покончить с войной в Донбассе, а это, как мы видим по опыту постсоветской истории, может длиться и 20, и больше лет. Что касается ЕС, то там надо еще и соответствовать определенным критериям, провести определенные реформы, например, по борьбе с коррупцией, что Украине с нынешней властью не светит ровно столько лет, на сколько останется эта власть. Да и не стоит забывать о том, что самому ЕС не очень-то нужна Украина. Как рынок сбыта и поставки дешевой рабочей силы и сырья — возможно, как равноправный член семьи — точно нет. К тому же Украина — вечный раздражитель для отношений с РФ, а я уверен, что рано или поздно Европа откажется от Украины в пользу России», — добавил эксперт.

Вассальные отношения

Политолог Андрей Коваленко прокомментировал ФАН заявление украинского лидера.