Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Четырехмесячная девочка скончалась после прививки в Подмосковье
Политика
Рвущемуся в НАТО Порошенко объяснили, что придется отказаться от Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рвущемуся в НАТО Порошенко объяснили, что придется отказаться от Крыма

    16:12  1 Декабря 2017
    342

    Для вступления в НАТО и ЕС Украине придется покончить с войной в Донбассе

    Президент Украины Петр Порошенко пообещал вскоре провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Он отметил, что для Украины «худшее прошло». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и членстве в Европейском союзе», — сказал он, поздравив граждан с 26-годовщиной референдума о независимости Украины.

    Предвыборная кампания

    Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил мнение, что Порошенко, судя по всему, уже начал свою предвыборную кампанию. Понятно, что лозунг о вступлении в НАТО и ЕС уже избит, и мало кто на Украине этому верит, но что-то говорить надо.

    «К тому же, как показывают опросы на тему одобрения евроинтеграции, значительная часть населения все еще находится под воздействием пропаганды, которая обещает вступление в ЕС и НАТО, даже несмотря на однозначные утверждения чиновников Брюсселя, что этого не будет. Сегодня эксперты прогнозируют, что в ближайшие 20 лет ни о каком вступлении в НАТО Украина не может и мечтать. Вот, видимо, на таких прогнозах и строятся надежды тех, кто еще верит. Вот подождем 20 лет, и тогда... Коммунизма же дольше ждали», — пояснил Дмитрий Родионов.

    Для вступления в НАТО и ЕС Украине придется покончить с войной в Донбассе

    По мнению эксперта, проблема в том, что для вступления в НАТО, тем более — в ЕС, одних только референдумов мало. Чтобы быть членом НАТО,  нужно как минимум не иметь территориальных споров и, тем более, горячих точек на территории страны-кандидата.

    «То есть Украине как минимум придется отказаться от Крыма, ибо он уже российский, и это не обсуждается. И как максимум — покончить с войной в Донбассе, а это, как мы видим по опыту постсоветской истории, может длиться и 20, и больше лет. Что касается ЕС, то там надо еще и соответствовать определенным критериям, провести определенные реформы, например, по борьбе с коррупцией, что Украине с нынешней властью не светит ровно столько лет,  на сколько останется эта власть. Да и не стоит забывать о том, что самому ЕС не очень-то нужна Украина. Как рынок сбыта и поставки дешевой рабочей силы и сырья — возможно, как равноправный член семьи — точно нет. К тому же Украина — вечный раздражитель для отношений с РФ, а я уверен, что рано или поздно Европа откажется от Украины в пользу России», — добавил эксперт.

    Вассальные отношения

    Политолог Андрей Коваленко прокомментировал ФАН заявление украинского лидера.

    «Порошенко пытается зацепиться за последнюю политическую возможность закрепить юридически вассальные отношения с Западом. Также зафиксировать по итогам референдума хоть какие-то обратные обязательства, что ЕС и НАТО должны в определенных обстоятельствах и условиях помогать Украине. Народное волеизъявление, по мысли Порошенко, должно такое обращение ЕС и США легитимировать. Это уходящая возможность именно потому, что население на Украине с каждым годом после Майдана все отчетливее понимает, что Запад — как минимум не друг и не союзник. В связи с этим результаты референдумов, если они будут честными, могут обескуражить и Порошенко, и его западных партнеров. Как бы не пришлось по его итогам присоединяться к ОДКБ», — резюмировал Андрей Коваленко.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #украина #нато
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть