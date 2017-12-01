Мы стоим на коленях: Кравчук перечислил «противников» Украины

Киев, 1 декабря. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев со всех сторон окружен «противниками». К числу «врагов» Украины он в том числе отнес Россию и Польшу.

«Польша хочет управлять Украиной… Венгрия говорит, что будет биться против нас. Румыния — под вопросом… Мы оказались в окружении стран, которые имеют к нам постоянные какие-то претензии», — сообщил Кравчук в рамках дискуссии в киевском Национальном педагогическом университете, приуроченной к 26-й годовщине референдума о независимости Украины.

Кравчук пояснил, что под претензиями имеет в виду отношение международного сообщества к новым «героям» Украины и переименованию улиц в их честь. Бывший президент заключил, что такая ситуация происходит потому, что Украина все еще «стоит на коленях».

«На коленях стоим. Когда выпрямимся? В 1991 году нам удалось распрямиться», — сказал он.

Напомним, уже в течение нескольких лет Киев проводит политику декоммунизации, в рамках которой производит массовое переименование улиц, в том числе в честь своих новых героев. Среди них - Степан Бандера, Роман Шухевич и Иван Мазепа. Также этой осенью киевские политики запретили использование термина «Великая Отечественная война», посчитав его «пропагандистским».

Ранее стало известно, что в Киеве собирают подписи в поддержку сноса памятника князю Владимиру.