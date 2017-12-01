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Трех россиян задержали в Латвии
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    Трех россиян задержали в Латвии

    16:01  1 Декабря 2017
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    Трех россиян задержали в Латвии

    Рига, 1 декабря. Латвийские правоохранители задержали трех граждан Российской Федерации, которые прибыли в Латвию для организации и проведения первого в Балтии международного турнира военно-спортивных игр эирсофт. 

    «Россияне ехали в Латвию с женами на международном рейсовом автобусе, и на расстоянии примерно 10 км от Риги автобус остановили правоохранительные органы, которые задержали мужчин», — сообщил в интервью агентству LETA глава Латвийской ассоциации игроков эирсофт Дмитрий Медведев.

    По его словам, в настоящее время готовятся документы для депортации россиян. Медведев добавил, что задержанные помогали ассоциации в организации турнира.

    Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Дании задержали гражданина РФ Александра Панеша, которые объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции.

    Автор: Тимур Румянцев
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