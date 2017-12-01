Совфед поддерживает Госдуму по запрету аккредитации американских СМИ

Москва, 1 декабря. Совет Федерации поддержит запрет на аккредитацию американских СМИ, ограничения могут быть приняты в середине декабря во время пленарной недели, сообщил российский сенатор Игорь Морозов.

В Совфеде прокомментировали информацию о возможном запрете аккредитации СМИ США и медиа с частичным американским финансированием. По словам сенатора Игоря Морозова, верхняя палата российского парламента поддерживает предложение, вынесенное на рассмотрение Госдумы. Этот шаг является ответом на лишение журналистов RT аккредитации в Конгрессе США.

«Сенаторы поддерживают запрет на проход в Совет Федерации для всех американских СМИ, вне зависимости от их формы капитала — государственного или частного, потому что они все в своей редакционной политике проводят линию Госдепа в отношении России», — пояснил Морозов.

Парламентарий добавил, что ограничения могут ввести в промежутке с 11 по 15 декабря на пленарной неделе. В нижней палате парламента считают ситуацию с RT America посягательством на свободу слову. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле с понимаем относятся к рассматриваемой в ГД инициативе.