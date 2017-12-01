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Общество
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Украина
«А можно проголосовать за полет на Марс»: в России высмеяли референдумы о членстве Украины в НАТО и ЕС
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    «А можно проголосовать за полет на Марс»: в России высмеяли референдумы о членстве Украины в НАТО и ЕС

    16:12  1 Декабря 2017
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    «С тем же успехом можно проголосовать за полет на Марс»: в России высмеяли референдумы по НАТО и ЕС на Украине

    Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, комментируя намерение Петра Порошенко провести в Украине референдумы по вступлению в НАТО и ЕС в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», заявил, что это, по плану киевских властей, должно поставить точку в разрыве с Россией, но у них ничего не получится.

    «Думаю, проведя такие референдумы, киевские власти хотят, чтобы украинский народ понял, что точка в цивилизационном разрыве Украины с Россией поставлена. И с этой точки зрения Россия должна более активно выразить свою позицию по референдумам, дать свою оценку, сказать, что в нынешних условиях проведение этих референдумов может только усугубить процесс урегулирования ситуации в Киеве. Потому что, по существу, получается, что эти референдумы еще больше нагнетают обстановку военного психоза на Украине. Это очевидно», — считает политолог.

    По мнению Владимира Васильева, если референдумы состоятся, то они могут «подвести почву для поставки летального оружия и спровоцировать большую напряженность в Донбассе».

    «Может, Порошенко не в курсе, что с НАТО у него ничего не получится, потому что в альянс не берут страны с локальными конфликтами на их территории?» — сыронизировала ведущая программы Ольга Скабеева.

    «Можно с таким же успехом провести референдум — согласны ли украинцы с тем, что в ближайшие 10 лет нужно полететь на Марс», — добавил соведущий «60 минут» Евгений Попов.

    Борис Надеждин, президент Института региональных проектов и законодательства, назвал проведение референдумов по вступлению в НАТО и ЕС на Украине не просто странной затеей, а «рискованной для украинской власти».

    «Дело в том, что украинское общество реально расколото по вопросу НАТО и ЕС. Расколото оно географически: во Львове и Ровно одно настроение по поводу ЕС и НАТО, совсем другое — в Одессе, Харькове, Николаеве и так далее. Про Донбасс вообще не говорю. Во-вторых, довольно странно проводить референдум по вступлению в ЕС и НАТО, когда вас там никто не ждет», — отметил политолог.

    Автор: Марина Степанова
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