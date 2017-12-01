«А можно проголосовать за полет на Марс»: в России высмеяли референдумы о членстве Украины в НАТО и ЕС

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, комментируя намерение Петра Порошенко провести в Украине референдумы по вступлению в НАТО и ЕС в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», заявил, что это, по плану киевских властей, должно поставить точку в разрыве с Россией, но у них ничего не получится.

«Думаю, проведя такие референдумы, киевские власти хотят, чтобы украинский народ понял, что точка в цивилизационном разрыве Украины с Россией поставлена. И с этой точки зрения Россия должна более активно выразить свою позицию по референдумам, дать свою оценку, сказать, что в нынешних условиях проведение этих референдумов может только усугубить процесс урегулирования ситуации в Киеве. Потому что, по существу, получается, что эти референдумы еще больше нагнетают обстановку военного психоза на Украине. Это очевидно», — считает политолог.

По мнению Владимира Васильева, если референдумы состоятся, то они могут «подвести почву для поставки летального оружия и спровоцировать большую напряженность в Донбассе».

«Может, Порошенко не в курсе, что с НАТО у него ничего не получится, потому что в альянс не берут страны с локальными конфликтами на их территории?» — сыронизировала ведущая программы Ольга Скабеева.

«Можно с таким же успехом провести референдум — согласны ли украинцы с тем, что в ближайшие 10 лет нужно полететь на Марс», — добавил соведущий «60 минут» Евгений Попов.

Борис Надеждин, президент Института региональных проектов и законодательства, назвал проведение референдумов по вступлению в НАТО и ЕС на Украине не просто странной затеей, а «рискованной для украинской власти».