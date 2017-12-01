«Человек с того света»: Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири

Москва, 1 декабря. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков заявил, что пытался сделать себе харакири. Об этом Родченков рассказал в интервью телеканалу НТВ.

«Я тоже человек с того света. Я себя чуть не убил. Я делал себе харакири, и если бы нож держал по-другому, то врачи не успели бы меня спасти. Если бы я проткнул себя на сантиметр левее, то я бы пробил себе и легкое, и два поджелудочка. В конце концов, захлебнулся бы в крови», — заявил Родченков.

Он также признался, что стал информатором ВАДА ради материального вознаграждения, однако в конечном итоге его обманули и оставили без денег. Кроме того, Родченков сообщил, что личный дневник, который был опубликован в американских СМИ и якобы был написан им во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, на самом деле был завершен задним числом в США.

Напомним, Родченков долгое время возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. В 2016 году Родченков уехал в США, обвинив российских спортсменов в употреблении запрещенных средств. На основании бездоказательных обвинений Родченкова Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах ряд российских спортсменов, а также аннулировал их результаты на Играх в Сочи.