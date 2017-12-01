«О тебе, Несравненный»: журналистка посвятила Путину название сборника стихов

Владивосток, 1 декабря. Главный редактор газеты «Русское вече» Мария Соловьенко, ставшая известной после пресс-конференции Владимира Путина в 2012 году, рассказала, что название сборника ее стихов «О тебе, Несравненный» посвящено президенту России.

«Стихотворения написаны в разные периоды жизни. В книге есть прообразы разных мужчин, но слово «несравненный» я посвятила нашему президенту», — цитирует РИА Новости Соловьенко.

Журналистка и поэтесса также рассказала, что в новом сборнике Путину посвящено несколько стихотворений.

Напомним, главный редактор газеты «Русское вече» получила известность, после того как в 2012 году задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции российского лидера. Выслушав вопрос женщины про «Оборонсервис», Путин сказал: «Маша, садитесь, пожалуйста». В ответ президенту России донеслось: «Спасибо, Вова».

Впоследствии Соловьенко опубликовала книгу под названием «Зачем я смутила Президента? Диалог гражданского общества с властью».