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Политика
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Общество
«О тебе, Несравненный»: журналистка посвятила Путину название сборника стихов
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    «О тебе, Несравненный»: журналистка посвятила Путину название сборника стихов

    18:00  1 Декабря 2017
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    «О тебе, Несравненный»: журналистка посвятила Путину название сборника стихов

    Владивосток, 1 декабря. Главный редактор газеты «Русское вече» Мария Соловьенко, ставшая известной после пресс-конференции Владимира Путина в 2012 году, рассказала, что название сборника ее стихов «О тебе, Несравненный» посвящено президенту России.

    «Стихотворения написаны в разные периоды жизни. В книге есть прообразы разных мужчин, но слово «несравненный» я посвятила нашему президенту», — цитирует РИА Новости Соловьенко.

    Журналистка и поэтесса также рассказала, что в новом сборнике Путину посвящено несколько стихотворений.

    Напомним, главный редактор газеты «Русское вече» получила известность, после того как в 2012 году задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции российского лидера. Выслушав вопрос женщины про «Оборонсервис», Путин сказал: «Маша, садитесь, пожалуйста». В ответ президенту России донеслось: «Спасибо, Вова».    

    Впоследствии Соловьенко опубликовала книгу под названием «Зачем я смутила Президента? Диалог гражданского общества с властью».

    Автор: Федор Веснин
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