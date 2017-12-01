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Ракка: боевики ИГ и ВВС США уничтожили в городе более трех тысяч зданий
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    Ракка: боевики ИГ и ВВС США уничтожили в городе более трех тысяч зданий

    15:36  1 Декабря 2017
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    Ракка: боевики ИГ и ВВС США уничтожили в городе более трех тысяч зданий

    Ракка, 1 декабря. ООН опубликовала спутниковые снимки с разрушениями, причиненными западной коалицией и «Исламским государством»1 городу Ракка.

    По данным спутниковой программы ООН UNOSAT авиация международной коалиции во главе с США и боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) причинили катастрофический урон городской инфраструктуре населенного пункта Ракка в Сирии.

    Около 80 процентов Ракки после освободительной операции США лежат в руинах. Специалисты ООН сообщили, что повреждения различной степени получили 12 668 городских построек, при этом три тысячи зданий полностью разрушены. По данным спутниковой программы наиболее серьезные повреждения получил центр города, где шли самые ожесточенные бои.

    Ракка: боевики ИГ и ВВС США уничтожили в городе более трех тысяч зданий

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #оон #игил #ракка #ввс сша
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