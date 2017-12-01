Биатлонистка Зайцева пожизненно дисквалифицирована из-за допинг-скандала

Москва, 1 декабря. Международный олимпийский комитет принял решение о пожизненной дисквалификации российской биатлонистки Ольги Зайцевой от Олимпийских игр.

В МОК сообщили, что такое решение принято после перепроверки результатов допинг-проб спортсменки с Олимпиады в Сочи. Результаты Зайцевой на ОИ-2014 были аннулированы.

Отмечается, что перепроверкой допинг-проб занималась независимая комиссия Дениса Освальда.

Вместе с Зайцевой от Олимпийских игр отстранены и лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал допинговые скандалы «политическим инструментом» давления на РФ.