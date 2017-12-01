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Спорт
Биатлонистка Зайцева пожизненно дисквалифицирована из-за допинг-скандала
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    Биатлонистка Зайцева пожизненно дисквалифицирована из-за допинг-скандала

    15:21  1 Декабря 2017
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    Биатлонистка Зайцева пожизненно дисквалифицирована из-за допинг-скандала

    Москва, 1 декабря. Международный олимпийский комитет принял решение о пожизненной дисквалификации российской биатлонистки Ольги Зайцевой от Олимпийских игр.

    В МОК сообщили, что такое решение принято после перепроверки результатов допинг-проб спортсменки с Олимпиады в Сочи. Результаты Зайцевой на ОИ-2014 были аннулированы.

    Отмечается, что перепроверкой допинг-проб занималась независимая комиссия Дениса Освальда.

    Вместе с Зайцевой от Олимпийских игр отстранены и лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

    Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал допинговые скандалы «политическим инструментом» давления на РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #мок #допинг #олимпийские игры #биатлон #ольга зайцева
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