Биатлонистка Зайцева пожизненно дисквалифицирована из-за допинг-скандала
Москва, 1 декабря. Международный олимпийский комитет принял решение о пожизненной дисквалификации российской биатлонистки Ольги Зайцевой от Олимпийских игр.
В МОК сообщили, что такое решение принято после перепроверки результатов допинг-проб спортсменки с Олимпиады в Сочи. Результаты Зайцевой на ОИ-2014 были аннулированы.
Отмечается, что перепроверкой допинг-проб занималась независимая комиссия Дениса Освальда.
Вместе с Зайцевой от Олимпийских игр отстранены и лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.
Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал допинговые скандалы «политическим инструментом» давления на РФ.
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