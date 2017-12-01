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Медведев «уличил» ряд стран в использовании односторонних санкций для своей выгоды
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    Медведев «уличил» ряд стран в использовании односторонних санкций для своей выгоды

    15:27  1 Декабря 2017
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    Медведев «уличил» ряд стран в использовании односторонних санкций для своей выгоды

    Сочи, 1 декабря. Некоторые страны вводят односторонние санкции для того, чтобы получить конкурентные преимущества в борьбе за ресурсы и рынки сбыта, заявил в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    Об этом Медведев сообщил, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, пишет РИА Новости.

    «Идет борьба за политическое влияние, за природные ресурсы, за рынки сбыта, за контроль над ключевыми торговыми маршрутами… Более того, некоторые государства используют односторонние санкции для получения конкурентных преимуществ», — сказал он.

    Напомним, накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США проводят свою антироссийскую политику за счет европейских государств. По словам дипломата, из-за санкций Европа терпит значительные убытки, потеряв Россию в качестве торгового партнера.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #медведев
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