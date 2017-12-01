Ирак: массовое захоронение жертв ИГИЛ обнаружено в Мосуле

Мосул, 1 декабря. Иракские силы безопасности обнаружили новое массовое захоронение курдов-езидов в районе Мосула.

Иракский бригадный генерал Мохамед аль-Шемари сообщил, что силовикам удалось найти массовое захоронение с телами мужчин, женщин и детей в районе населенного пункта Аль-Баадж близ Мосула. В братской могиле находились тела 340 курдов-езидов, захоронение датируется 2014 годом.

Устрашающая находка была сделана в ходе работ по зачистке данного района. Отмечается, что боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) напали на езидский район Синджар в августе 2014 года. В ходе нападения сотни мужчин были казнены, тысячи женщин и детей попали в рабство «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.