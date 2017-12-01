Салопровод на Украину: в России разработали шуточный проект преодоления «дефицита»

Москва, 1 декабря. Украинский политолог Вячеслав Ковтун не смог сдержать эмоций в эфире российской телепередачи «Время покажет», когда речь зашла о ценах на сало.

После того, как ведущие продемонстрировали сюжет, в котором говорилось о возрастании стоимости сала на 70% в 2017 году, участвовавший в съемках Ковтун выступил с эмоциональной речью об украинском деликатесе.

По его словам, ситуация с ценами на сало еще хуже, чем сообщалось в видеоролике. Ковтун отметил, что мясо на Украине в среднем стоит 90 гриве, тогда как сало – все 120. Если же хочется сала с мясными прожилками, то за него в Киеве приходится отдавать минимум 200 гривен.

Эмоциональный рассказ Ковтуна вызвал волну шуток в студии. Чтобы помочь Украине преодолеть сальный кризис, ведущий Артем Шейнин и заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой прямо в эфире «разработали» проект «салопровода», по которому Киеву из России отправят свиней. Правда, для реализации такой идеи, как отметили Шейнин и Толстой, украинцам придется дождаться, когда Москва построит все газовые трубопроводы в обход Украины.

В качестве причин, которые могли привести к такому сальному дефициту, по шуточному предположению Шейнина, могла быть, естественно, целенаправленная скупка всего украинского сала Кремлем.

Петр Толстой в свою очередь также предложил создать «Битсало» - виртуальное сало, которое по примеру криптовалюты будет распространяться в Сети и даже сможет влиять на политическую ситуацию в мире. Ковтун на шутки не обиделся и поддержал их.