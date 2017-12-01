Глава ФИФА предупредил ведущих жеребьевки: Буду пристально следить

Москва, 1 декабря. Президент ФИФА (Международная федерация футбола) Джанни Инфантино заверил, что будет пристально следить за теми, кто проведет жеребьевку финального турнира чемпионата мира — 2018.

Так, на пресс-конференции Инфантино, который, будучи генсеком УЕФА, проводил жеребьевки еврокубков, отметил, что в этот раз не будет проводить сам жеребьевку.

«Но хочу сказать всем, кто будет вести жеребьевку, что я буду пристально следить за вами», — пошутил он, уточнив, что будет следить за ней и как президент ФИФА, и как болельщик.

Напомним, что торжественная церемония жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в пятницу в Кремлевском дворце.

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями о жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу.