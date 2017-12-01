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Глава ФИФА предупредил ведущих жеребьевки: Буду пристально следить
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    Глава ФИФА предупредил ведущих жеребьевки: Буду пристально следить

    15:15  1 Декабря 2017
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    Глава ФИФА предупредил ведущих жеребьевки: Буду пристально следить

    Москва, 1 декабря. Президент ФИФА (Международная федерация футбола) Джанни Инфантино заверил, что будет пристально следить за теми, кто проведет жеребьевку финального турнира чемпионата мира — 2018.

    Так, на пресс-конференции Инфантино, который, будучи генсеком УЕФА, проводил жеребьевки еврокубков, отметил, что в этот раз не будет проводить сам жеребьевку.

    «Но хочу сказать всем, кто будет вести жеребьевку, что я буду пристально следить за вами», — пошутил он, уточнив, что будет следить за ней и как президент ФИФА, и как болельщик.  

    Напомним, что торжественная церемония жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 пройдет в пятницу в Кремлевском дворце.

    Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями о жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #футбол #фифа #чм-2018 #инфантино #жеребьевка
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