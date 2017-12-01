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Украина
Украинские радикалы надавят на Филарета из-за его письма патриарху Кириллу — Прилепин
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    Украинские радикалы надавят на Филарета из-за его письма патриарху Кириллу — Прилепин

    15:32  1 Декабря 2017
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    Украинские радикалы надавят на Филарета из-за его письма Патриарху Кириллу — Прилепин

    Известный российский писатель, вступивший в батальон спецназа армии ДНР, Захар Прилепин считает, что украинские радикалы надавят на главу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета.

    Ранее руководитель УПЦ КП направил патриарху Кириллу письмо, в котором выражает надежду на прекращение распрей между российскими и украинскими православными. Филарет надеется, что между братскими народами воцарится мир. Также Филарет просит у главы РПЦ прощения за то, что допустил раскол внутри церкви.

    Ведущий программы Анатолий Кузичев предположил, что преодоление церковного кризиса повлечет за собой колоссальные политические последствия и изменит отношение украинцев к России в лучшую сторону. После этого к дискуссии присоединился Прилепин и озвучил свое видение ситуации.

    «Чтобы выяснить, кто был прав, надо лишь немного подождать, где-то в течение месяца. Если группы националистов на Украине надавят на Филарета и заставят его так или иначе нивелировать свое если не покаяние, то прощение, то это значит, что оно действительно не «сыграло». Если он в ближайшей перспективе Филарет не отречется от своего обращения, то это уже само по себе хорошо. Потому что это в любом случае благое влияние на население Украины», — заявил Прилепин.

    В РПЦ считают письмо Филарета «беспрецедентным обращением» и приветствуют его. Зампред информационно-аналитического управления синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что это письмо — первый шаг на пути преодоления церковного раскола.

    Автор: Алексей Громов
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    #рпц #филарет #церковь #прилепин
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