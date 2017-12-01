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Украина
Порошенко заявил, что «Русская правда» не имеет отношения к России
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    Порошенко заявил, что «Русская правда» не имеет отношения к России

    15:26  1 Декабря 2017
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    Порошенко заявил, что «Русская правда» не имеет отношения к России

    Киев, 1 декабря. Украинский президент Петр Порошенко поделился мнением, что первый свод законов Киевской Руси «Русская правда» является «одним из древнейших документов правосудия на Украине» и «не имеет никакого отношения» к России.

    Такое заявление украинский лидер сделал, выступая на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню работников прокуратуры Украины. Он отметил, что на новой эмблеме ведомства появится напоминание о «Русской правде».

    «Новый герб состоит из меча княжеского периода, который напоминает об одном из древнейших документов на Украине – «Русской правде» Ярослава Мудрого. «Русская правда» к России не имеет никакого отношения, потому что России тогда не существовало», — цитируют украинские СМИ Порошенко.

    Отметим, «Русская правда» — это сборник норм, традиционно признаваемый основным письменным источником правовых, социальных и экономических отношений Древнерусского государства. Документ, создание которого началось в XI веке, содержал в себе нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства. 

    Ранее Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке «похитить» княжну Анну Ярославу «в российскую историю». Реагируя на заявление украинского президента, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что это невозможно, так как в XI такого государства, как Украина, не существовало.

    Напомним, это далеко не первый случай, когда президент Украины демонстрирует странные и выборочные знания истории: он уже называл Ивана Айвазовского украинским художником, а Ярослава Мудрого — древнеукраинским князем.    

    Автор: Федор Веснин
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    #порошенко #история #русская правда
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