Филарет вместе с Кравчуком устроил раскол: в РПЦ напомнили о прошлом покаявшегося киевского патриарха

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сегодня обсуждали покаянное письмо главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором Филарет выразил желание «восстановить евхаристическое и молитвенное общение», закончить «существующее противостояние» и попросил прощения у РПЦ.

По словам гостя программы — отца Андрея Новикова, члена синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, Филарет — это человек, «сделавший много злодеяний».

«Он был митрополитом Русской православной церкви, возглавлял церковь на Украине почти 25 лет и вместе с господином Кравчуком (первый президент Украины. — Прим. ред.) устроил церковный раскол. Устроил его по политическим основаниям. Причем, выдвинул явно еретическую формулу так называемого филетизма, где было заявлено, что в независимом государстве должна быть независимая церковь. Филарет подчинил интересы православия и церкви интересам политики, националистическим интересам. Он говорил, что жители Донбасса должны искупить свои грехи кровью. Все, что им совершалось на протяжении 25 лет, — это история церковных и человеческих преступлений. Это и захваты храмов, и избиения священнослужителей, верующих, это разжигание вражды на национальной, религиозной почве. Известно, что Филарет занимался вербовкой боевиков в Чечню в 90-е годы. За ним очень серьезный шлейф идет», — сказал отец Андрей.

При этом он напомнил, что «православная церковь всегда готова простить и принять человека, который искренне кается».

А руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков отметил, что в первую очередь нужно отойти от политической составляющей отношений России и Украины, говоря о письме, написанном Филаретом патриарху Кириллу.