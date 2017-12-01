Филарет вместе с Кравчуком устроил раскол: в РПЦ напомнили о прошлом покаявшегося киевского патриарха
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сегодня обсуждали покаянное письмо главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором Филарет выразил желание «восстановить евхаристическое и молитвенное общение», закончить «существующее противостояние» и попросил прощения у РПЦ.
По словам гостя программы — отца Андрея Новикова, члена синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, Филарет — это человек, «сделавший много злодеяний».
«Он был митрополитом Русской православной церкви, возглавлял церковь на Украине почти 25 лет и вместе с господином Кравчуком (первый президент Украины. — Прим. ред.) устроил церковный раскол. Устроил его по политическим основаниям. Причем, выдвинул явно еретическую формулу так называемого филетизма, где было заявлено, что в независимом государстве должна быть независимая церковь. Филарет подчинил интересы православия и церкви интересам политики, националистическим интересам. Он говорил, что жители Донбасса должны искупить свои грехи кровью. Все, что им совершалось на протяжении 25 лет, — это история церковных и человеческих преступлений. Это и захваты храмов, и избиения священнослужителей, верующих, это разжигание вражды на национальной, религиозной почве. Известно, что Филарет занимался вербовкой боевиков в Чечню в 90-е годы. За ним очень серьезный шлейф идет», — сказал отец Андрей.
При этом он напомнил, что «православная церковь всегда готова простить и принять человека, который искренне кается».
А руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков отметил, что в первую очередь нужно отойти от политической составляющей отношений России и Украины, говоря о письме, написанном Филаретом патриарху Кириллу.
«В письме идет речь о церковной составляющей диалога между нашими странами, о возрождении и воссоединении православия на Украине. Сейчас этот огонек чуть-чуть затеплился, и нам никак нельзя давать повод, чтобы он тут же сразу погас. Давайте наберемся терпения и, уповая на волю Божью, которая, несомненно, здесь будет присутствовать, если люди пред ней склонятся, будем ждать, чтобы все пришло к примирению. Сделаны первые шаги. Со стороны Филарета было написано письмо. Со стороны Русской православной церкви был получен ответ в качестве вчерашнего решения Синода и Архиерейского собора. Теперь мы ждем ответных шагов с их стороны», — сказал отец Александр Волков.