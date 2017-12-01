Рождественский пост и Адвент: почему католики и православные отмечают Рождество по-разному

У христиан всех конфессий наступило очень важное время — подготовка к одному из двух важнейших праздников — Рождеству Христову. Однако последователи различных ветвей христианства не только отмечают этот праздник в разное время, но и готовятся к нему по-разному.

Когда отмечают Рождество католики и православные

Христианские церкви, живущие по григорианскому календарю (так называемому новому стилю), отмечают Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря. По новому стилю живет католическая церковь и все протестантские конфессии. Десять из 15 поместных православных церквей отмечают праздники по так называемому новоюлианскому календарю, который в настоящее время совпадает с григорианским. Все церкви, живущие по новому стилю, а также большинство жителей стран, культура которых основана на западных ценностях, отметят рождение сына божьего в ночь с 24 на 25 декабря 2017 года.

По юлианскому календарю (так называемому старому стилю) Рождество Христово настанет на 14 дней позже. Верующие, придерживающиеся старого стиля, отметят этот удивительный праздник в ночь с 6 на 7 января.

По юлианскому календарю живут пять православных церквей мира. Это Русская православная церковь, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, а также афонские монастыри. Вместе с ними встретят Рождество в ночь с 6 на 7 января некоторые католики так называемого восточного обряда и небольшое число протестантов.

Почему католическое и православное Рождество отмечают в разное время

Этот вопрос достаточно сложен, особенно если учесть, что празднование Пасхи Христовой у православных и католиков иногда совпадает.

Впервые григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием XIII в католических странах в 1582 году вместо прежнего юлианского. Это было сделано из-за накопившегося отставания, которое возникло в связи с тем, что в юлианском календаре не учитывались високосные годы.

В советской России григорианский календарь был введен декретом от 26 января 1918 года, однако Русская православная церковь этого так и не признала, хотя попытки такие делались.

В 1923 года большинство поместных православных церквей приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь и стали отмечать праздники одновременно с католиками и протестантами. Однако Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные церкви, а также монастыри Афона отказались подчиниться этому решению. Таким образом, РПЦ до сих пор придерживается старого стиля, и большинство россиян, даже далеких от религии, отмечает христианские праздники по юлианскому календарю.

Поэтому католическое Рождество настанет 25 декабря, а православное — 7 января.

Почему Рождество у католиков и православных не совпадает, а с Пасхой все сложнее

Как известно, в христианстве праздники бывают непереходящие, то есть закрепленные в календаре и всегда отмечаемые в один и тот же день, и переходящие (то есть имеющие плавающую дату).

Так вот, в 1948 году на московском совещании православных церквей было принято постановление, что Пасха и все переходящие праздники должны рассчитываться по юлианскому календарю, а непереходящие — по тому календарю, по которому живет поместная церковь.

Но на самом деле все это нужно просто принять и запомнить, а что касается переходящих праздников, например, Пасхи — просто ежегодно уточнять их дату по церковному календарю.

Как готовятся к Рождеству православные и католики

Православные христиане начинают подготовку к Рождеству более чем за месяц — для этого существует Рождественский пост, который начинается 28 ноября и длится 40 дней — до вечера 6 января. Подробнее о том, как в православии принято соблюдать Рождественский пост, читайте в материале Федерального агентства новостей.

У католиков и лютеран подготовка к Рождеству называется Адвент, это время также сопровождается постом и традиционными обрядами, которые носят не только религиозный, но и культурологический смысл.

Что такое Адвент

Адвент (от латинского слова adventus — приход) — это название предрождественского периода, по своему духовному смыслу похожего на Рождественский пост у православных.

Особенно важен Адвент для католиков — ведь это время духовной и телесной подготовки к празднику Рождества Христова. Тут надо отметить, что если у православных главным христианским праздником считается Пасха Христова, то в западной традиции на первом месте стоит именно Рождество, поэтому все, что с ним связано, для католиков и протестантов чрезвычайно важно.

Адвент длится четыре недели — до католического Рождества, то есть он на примерно на треть короче 40-дневного православного Рождественского поста. Во время Адвента у западных христиан также принято соблюдать пост, хотя и не такой строгий, как в православии, а также совершать различные добрые дела.

Первое воскресенье Адвента

Один из важнейших дней перед католическим Рождеством — это первое воскресенье Адвента, которое в 2017 году приходится на 3 декабря.

В этот день зажигают первую свечу в традиционном венке Адвента — Свечу пророчества, которая символизирует связь Ветхого и Нового завета.

Второе воскресенье Адвента

Во второе воскресенье Адвента, которое приходится на 10 декабря, вместе с первой свечой зажигается вторая. Вторая свеча носит название Вифлеемская — она зажигается в память о путешествии девы Марии и святого Иосифа в Вифлеем и о рождении там Иисуса.

Третье воскресенье Адвента

Третье воскресенье Адвента настанет 17 декабря. Этот день символизирует третья свеча, которая называется Свеча пастухов. Ее зажигают вместе с первыми двумя. Третья свеча посвящена пастухам, которые первыми пришли поклониться младенцу Иисусу.

Сочельник у католиков

В Сочельник — канун Рождества (24 декабря) — зажигают четвертую свечу Адвента, которая называется Свеча ангелов. Эта свеча символизирует божественную сущность Христа.

В Рождественскую ночь в венке Адвента горят все четыре свечи.

О том, как западные христиане празднуют Рождество, читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Хотя Адвент считается периодом молитв и поста, но в западных странах это еще и очень веселое время, посвященное ожиданию чуда, с которым неизменно ассоциируется Рождество. Во всех населенных пунктах — от пышных европейских столиц до маленьких горных деревушек — устраиваются ярмарки и распродажи, открываются рождественские базары, которые так любят посещать туристы. Все стараются запастись подарками, которые на Рождество принято дарить как детям, так и взрослым.