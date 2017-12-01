Фрегат «Адмирал Григорович» пополнит группировку ВМФ РФ у берегов Сирии

Москва, 1 декабря. Корабль Черноморского флота «Адмирал Григорович» пополнит постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземном море.

Пресс-служба Военно-морского флота России сообщила, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» начал переход из порта Севастополя в акваторию Средиземного моря.

Корабль покинул главную базу флота сразу после торжественной церемонии, посвященной началу нового учебного года в ВС РФ.

По предварительным данным уже завтра фрегат «Адмирал Григорович» войдет в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Отмечается, что в военно-морском соединении действуют 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.