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Фрегат «Адмирал Григорович» пополнит группировку ВМФ РФ у берегов Сирии
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    Фрегат «Адмирал Григорович» пополнит группировку ВМФ РФ у берегов Сирии

    15:05  1 Декабря 2017
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    Фрегат «Адмирал Григорович» пополнит группировку ВМФ РФ у берегов Сирии

    Москва, 1 декабря. Корабль Черноморского флота «Адмирал Григорович» пополнит постоянное соединение ВМФ РФ в Средиземном море.

    Пресс-служба Военно-морского флота России сообщила, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» начал переход из порта Севастополя в акваторию Средиземного моря.

    Корабль покинул главную базу флота сразу после торжественной церемонии, посвященной началу нового учебного года в ВС РФ.

    По предварительным данным уже завтра фрегат «Адмирал Григорович» войдет в состав постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Отмечается, что в военно-морском соединении действуют 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

    Фрегат «Адмирал Григорович» пополнит группировку ВМФ РФ у берегов Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #адмирал григорович #вмф рф #фрегат #средиземноморье
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