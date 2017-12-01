Нью-Йорк, 1 декабря. Постоянный представитель САР в ООН Мунзер Мунзер заявил, что Израиль оккупировал Голанские высоты, принадлежащие Сирии.

Постпред подчеркнул, что суверенное право Сирийской арабской республики на Голанские высоты не подлежит обсуждению и не имеет срока давности. Попранные Израилем права должны вернуться к законному владельцу. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН Мунзер отметил, что Тель-Авив продолжает игнорировать международные резолюции и отказывается вернуть Сирии Голаны.

С 1970 года в ООН ежегодно рассматривается пункт относительно ситуации на Ближнем Востоке, заседания заканчиваются призывом к Израилю прекратить оккупацию арабских территорий, напомнил постпред Сирии. Отмечается, что Израиль продолжает проводить репрессии против арабского населения в Голанских высотах.