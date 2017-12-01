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Песков оценил прогнозы о прибыли ЧМ-2018 по футболу
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    Песков оценил прогнозы о прибыли ЧМ-2018 по футболу

    15:03  1 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  01 Декабря 2017
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    Песков оценил прогнозы о прибыли ЧМ-2018 по футболу

    Москва, 1 декабря. Социально-экономический эффект для России от проведения ЧМ-2018 по футболу будет пропорционален затратам на его организацию, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал пессимистичные прогнозы СМИ о прибыли от чемпионата. 

    Пресс-секретарь Песков напомнил ситуацию вокруг зимней Олимпиады в Сочи, как пример, когда не стоит подсчитывать прибыли от проведения крупных спортивных мероприятий линейным способом.

    «Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов», — сказал он, комментируя сообщения об убыточности ЧМ-2018.

    Песков оценил прогнозы о прибыли ЧМ-2018 по футболу

    Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин лично занимался вопросом олимпийского наследия, которое дало положительный импульс развития региона.

    «Поэтому достаточно это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что и наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся», — резюмировал Песков.

    Напомним, что право стать страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу Россия получила в 2010 году, обогнав по голосам Великобританию, Голландию, Испанию. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Почта России к чемпионату выпустила коллекцию почтовых марок с волком Забивакой.  

    Песков оценил прогнозы о прибыли ЧМ-2018 по футболу

    Автор: Ирина Селезнева
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