Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Четырехмесячная девочка скончалась после прививки в Подмосковье
Украина
Украина не справляется с обязанностями председателя ПАЧЭС - МИД РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина не справляется с обязанностями председателя ПАЧЭС - МИД РФ

    15:55  1 Декабря 2017
    294

    Украина не справляется с обязанностями председателя ПАЧЭС - МИД РФ

    Киев, 1 декабря. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что по итогам сессии Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС «становится очевидно, что Украина не справляется со своими обязанностями».

    На завершившейся 30 ноября в Киеве сессии Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС украинское председательство отстранило делегацию Армении от работы над поправками к итоговой декларации по вопросам. В знак протеста армянская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний.

    Этот прецедент, а также тот факт, что Россию не пригласили на сессию, указывает на то, что Украина не справляется со своими обязанностями как председатель ПАЧЭС, говорится в заявлении МИД РФ. 

    «Нарушаются общепринятые нормы и принципы работы многосторонних организаций, не обеспечивается полноформатное участие делегаций в мероприятиях, нарушаются и базовые принципы парламентаризма», — сообщается в документе.

    Касательно самих украинских поправок МИД РФ считает, что они носили заведомо провокационный характер, а для их принятия украинцы злоупотребили полномочиями, «выкрутив руки» делегатам ПАЧЭС.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть