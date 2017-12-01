Украина не справляется с обязанностями председателя ПАЧЭС - МИД РФ

Киев, 1 декабря. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что по итогам сессии Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС «становится очевидно, что Украина не справляется со своими обязанностями».

На завершившейся 30 ноября в Киеве сессии Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС украинское председательство отстранило делегацию Армении от работы над поправками к итоговой декларации по вопросам. В знак протеста армянская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний.

Этот прецедент, а также тот факт, что Россию не пригласили на сессию, указывает на то, что Украина не справляется со своими обязанностями как председатель ПАЧЭС, говорится в заявлении МИД РФ.

«Нарушаются общепринятые нормы и принципы работы многосторонних организаций, не обеспечивается полноформатное участие делегаций в мероприятиях, нарушаются и базовые принципы парламентаризма», — сообщается в документе.

Касательно самих украинских поправок МИД РФ считает, что они носили заведомо провокационный характер, а для их принятия украинцы злоупотребили полномочиями, «выкрутив руки» делегатам ПАЧЭС.