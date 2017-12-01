Оргкомитет ЧМ-2018 опроверг слухи об отказе норвежцам в аккредитации на жеребьевку

В оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018 опровергли распространенную ранее информацию, что норвежской телекомпании TV2 якобы запретили освещать церемонию жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится в Москве 1 декабря.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в оргкомитете ЧМ-2018, информация, касающаяся норвежского телеканала, не соответствует действительности.

«Как раз этот вопрос сейчас решается, аккредитация им уже подтверждена, то есть им осталось только прийти в аккредитационный центр и ее забрать», — рассказала представитель оргкомитета.

На вопрос, в связи с чем была вызвана заминка, представитель оргкомитета затруднилась ответить, но добавила, что вопрос уже решен.

«Я не в курсе, в чем там было дело, но они получат аккредитацию», — отметила она.

Ранее СМИ распространили информацию, что норвежскому журналисту Эйстейну Боген, долгое время работавшему в России, якобы было отказано в аккредитации, которая, предположительно, была отозвана Федеральной службой безопасности.