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Оргкомитет ЧМ-2018 опроверг слухи об отказе норвежцам в аккредитации на жеребьевку
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    Оргкомитет ЧМ-2018 опроверг слухи об отказе норвежцам в аккредитации на жеребьевку

    14:39  1 Декабря 2017  /обновлено: 15:06  01 Декабря 2017
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    Оргкомитет ЧМ-2018 опроверг слухи об отказе норвежцам в аккредитации на жеребьевку

    В оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018 опровергли распространенную ранее информацию, что норвежской телекомпании TV2 якобы запретили освещать церемонию жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится в Москве 1 декабря.

    Как сообщили Федеральному агентству новостей в оргкомитете ЧМ-2018, информация, касающаяся норвежского телеканала, не соответствует действительности.

    «Как раз этот вопрос сейчас решается, аккредитация им уже подтверждена, то есть им осталось только прийти в аккредитационный центр и ее забрать», — рассказала представитель оргкомитета.

    На вопрос, в связи с чем была вызвана заминка, представитель оргкомитета затруднилась ответить, но добавила, что вопрос уже решен.

    «Я не в курсе, в чем там было дело, но они получат аккредитацию», — отметила она.

    Ранее СМИ распространили информацию, что норвежскому журналисту Эйстейну Боген, долгое время работавшему в России, якобы было отказано в аккредитации, которая, предположительно, была отозвана Федеральной службой безопасности.

    «Не думаю, что такое когда-либо происходило за всю историю FIFA, — заявил Боген изданию The Independent Barents Observer. — СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна-хозяйка».

    Автор: Алексей Громов
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    #чм-2018
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