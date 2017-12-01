Вице-спикер Рады устроила выволочку немецкому эксперту за карту с Крымом

Киев, 1 декабря. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила о недопустимости использования геополитических карт, на которых Крым отнесен к территории РФ, а Южная Осетия и Абхазия указаны как республики.

Соответствующий пост Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, украинские посольства по всему миру тщательно отслеживают появление таких карт, чтобы сразу же жестко отреагировать на них.

«Наши посольства во всем мире жестко реагируют на каждый случай публикации в СМИ или появления на всяких мероприятиях карт без украинского Крыма или Донбасса», — написала она.

По мнению Геращенко, вести такую войну против «неприличных» карт крайне важно. В качестве «побед» в такой картографии вице-спикер рассказала о разбирательствах в Одессе, которые начались после того, как на одном прокурорском мероприятии была использована карта с Абхазией и Южной Осетией «вместо целостной Грузии», а также в украинском городе Бровары.

Не забыла Геращенко рассказать и о, судя по всему, «эталонном» поведении делегации Украины на семинаре НАТО в Гармише, когда представители Киева закатили скандал из-за того, что немецкий эксперт использовал для доклада карту с российским Крымом и независимыми Абхазией и Южной Осетией.

«На одном из панельных обсуждений по энергобезопасности, вместе с грузинскими и молдавскими коллегами, мы устроили настоящую выволочку и демарш одному немецкому эксперту, который для иллюстрации своих тезисов использовал карту Европы, где Крым принадлежал РФ, а Осетия и Абхазия были «республиками», — с гордостью отметила Геращенко.

В заключение вице-спикер возмутилась, почему до сих пор никаких радикальных мер не предприняли во Львове, где на международном форуме по безопасности организаторы использовали англоязычную карту с выделенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Киев отказывается признавать результаты народного волеизъявления, регулярно обвиняя Москву в «агрессии».