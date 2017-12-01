«Невинная ошибка»: «Би-би-си» признал Крым частью России

Москва, 1 декабря. BBC Sport опубликовал анонс городов чемпионата мира по футболу — 2018, в котором крымский полуостров был указан частью Российской Федерации. Соответствующее видео было размещено на сайте вещательной корпорации.

Недовольство видеороликом выразил представитель Еврокомиссии Адам Казновски.

«Почему на карте Крым показан в составе России? Крым был незаконно аннексирован и входит в состав Украины по международному праву», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф назвала случившееся «невинной ошибкой».

После этого ролик был удален из аккаунта BBC Sport в Twitter, а также и с сайта BBC, однако он сохранился в кэше Google.

I suspect this is an innocent mistake, which I am sure @BBCSport will correct. #crimeaisukraine — Judith Gough (@JudithGoughFCO) November 30, 2017

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с итальянскими СМИ подчеркнул, что Крым навсегда останется в составе России. По его словам, тема принадлежности полуострова «закрыта раз и навсегда».