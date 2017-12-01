Песков рассказал, для чего Путин встретится с Оливером Стоуном

Москва, 1 декабря. Президент России Владимир Путин вновь встретится с голливудским режиссером Оливером Стоуном в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что вечером президент кратко пересечется, примет Оливера Стоуна. Стоун здесь по своим делам в Москве», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

По его словам, Стоун принимал участие в московской конференции. Учитывая совместную работу с Оливером Стоуном над документальным фильмом, Путин решил воспользоваться возможностью и еще раз встретиться с режиссером, чтобы «просто пожать руку и спросить, как дела».

Напомним, что летом 2017 года на американском телеканале Showtime выпустили документальный фильм Оливера Стоуна, основанный на серии интервью с президентом России Владимиром Путиным. Все интервью были записаны в период с июля 2015 по февраль 2017 года.

Ранее сообщалось, что Оливер Стоун назвал Путина сдержанным человеком и прекрасным оратором.