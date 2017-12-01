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Орешкин рассказал, что необходимо для улучшения инвестиционного климата в России
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    Орешкин рассказал, что необходимо для улучшения инвестиционного климата в России

    14:34  1 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  01 Декабря 2017
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    Орешкин рассказал, что необходимо для улучшения инвестиционного климата в России

    Москва, 1 декабря. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что Россия должна создать инвестиционный климат, который позволит выигрывать конкурентную борьбу за инвестиции на мировом уровне.

    Об этом министр заявил, выступая на VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», организованной ТАСС и Агентством стратегических инициатив.

    Орешкин отметил, что за последние шесть лет Россия прошла большой путь, поднявшись в рейтинге Doing Business на 35 место со 120, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Глава экономического ведомства добавил, что необходимо развивать конкуренцию в борьбе за инвесторов не только на уровне регионов России, а «становиться лучшими в мире», чтобы Россия была более привлекательной для инвесторов, чем другие страны.

    Орешкин выразил уверенность, что Россия может совершить «большой шаг вперед», применяя передовые цифровые технологии, а также перейдя от экономики, основанной на зданиях и заводах, к экономике на человеческом капитале, то есть создающей условия для раскрытия талантов человека.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #орешкин #инвестиции
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