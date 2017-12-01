Одесса, 1 декабря. Житель Одессы Игорь Плисюк рассказал о том, как на самом деле жители города относятся к «визиту дружбы» ракетного эсминца США «Джеймс Уильямс», пришвартовавшегося в одесском порту 29 ноября.

Плисюк отметил, горожане уже привыкли к тому, что местная пресса транслирует «голоса не настоящих одесситов, а «одэсьцив», <…> взявших на себя наглость нести ура-патриотическую чушь от имени всего города».

Так, в одной из подобных публикаций, по его словам, утверждается, что этот эсминец «прикроет Одессу». Утверждения об этом поразили одессита. «Вот я вас и спрашиваю, каким это образом набитый под завязку всяческими «патриотами» и прочими наступательными ракетами «Уильямс» «прикроет и защитит» наш город», — возмутился он.

Плисюк убежден, что в случае большого конфликта, именно присутствие эсминца в порту и сделает Одессу вынужденной жертвой: «В драке за американские интересы пострадают мирные одесситы». Однако тут же с облегчением напомнил, что визит «этого символа полуколониальной зависимости Украины» завершится 2 декабря.

Пока же настоящие одесситы, как подчеркнул Плисюк, смотрят на этот «визит дружбы» с «брезгливой иронией»: «Мало ли, кого сюда заносило!». «Интервенты и их прихлебатели приходят вооруженные до зубов, и уходят с позором. Так было, так и будет!», — заметил он.

Кроме того, Плисюк не исключил, что НАТО собирается создать под Очаковом новую базу, что также будет сделано под видом «помощи дружественному украинскому флоту».

«Но то, что под вынужденным ударом в этом случае окажется все густонаселенное черноморское побережье, в том числе и Одесса, так – кого это волнует», — пишет он в своей колонке на сайте «Политнавигатор».

По его мнению, принцип «так не доставайся ты никому» давно уже стал едва ли не государственным девизом властей Украины: «Тем более, когда речь идет об интересах их заокеанских хозяев».