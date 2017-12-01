Путин проведет совещание Совета Безопасности России — Песков

Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о рабочих планах Владимира Путина на 1 декабря. Он отметил, что президент проведет совещание Совбеза России.

Президент РФ выступит на Архиерейском соборе РПЦ, примет участие в совещании Совета Безопасности РФ, рассказал о рабочем графике Путина Дмитрий Песков.

«Мы традиционно сообщим о круге вопросов, который будет затрагиваться», — добавил пресс-секретарь.

Ранее глава государства поздравил государственную корпорацию Росатом с десятилетием. Путин отметил в соответствующей телеграмме, что сотрудники объединенной группы атомной отрасли внесли большой вклад в освоение Арктики.