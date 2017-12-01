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Путин проведет совещание Совета Безопасности России — Песков
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    Путин проведет совещание Совета Безопасности России — Песков

    14:33  1 Декабря 2017
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    Путин проведет совещание Совета Безопасности России — Песков

    Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о рабочих планах Владимира Путина на 1 декабря. Он отметил, что президент проведет совещание Совбеза России.

    Президент РФ выступит на Архиерейском соборе РПЦ, примет участие в совещании Совета Безопасности РФ, рассказал о рабочем графике Путина Дмитрий Песков.

    «Мы традиционно сообщим о круге вопросов, который будет затрагиваться», — добавил пресс-секретарь.

    Ранее глава государства поздравил государственную корпорацию Росатом с десятилетием. Путин отметил в соответствующей телеграмме, что сотрудники объединенной группы атомной отрасли внесли большой вклад в освоение Арктики

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #песков #совбез рф
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