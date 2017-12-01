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Кремль поддержал предложение о запрете посещения Госдумы для всех СМИ США — Песков
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    Кремль поддержал предложение о запрете посещения Госдумы для всех СМИ США — Песков

    14:59  1 Декабря 2017
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    Кремль поддержал предложение о запрете посещения Госдумы для всех СМИ США — Песков

    Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложения о запрете журналистам американских СМИ посещать Госдуму.

    «В Кремле с пониманием относятся к предложениям запретить СМИ США проход в Думу», — заявил Песков.

    Он также напомнил о том, что в США «пышным цветом» расцветают вопиющие нападки на иностранные СМИ, в частности, российские.

    Как сообщалось ранее, о том, что Госдума запретит посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ, рассказала глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

    В настоящее время журналисты, представляющие иностранные СМИ, получают аккредитацию в МИД. Она дает им свободный доступ в российский парламент.


     

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #кремль #госдума #сми сша
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