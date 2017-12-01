Москва, 1 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложения о запрете журналистам американских СМИ посещать Госдуму.

«В Кремле с пониманием относятся к предложениям запретить СМИ США проход в Думу», — заявил Песков.

Он также напомнил о том, что в США «пышным цветом» расцветают вопиющие нападки на иностранные СМИ, в частности, российские.

Как сообщалось ранее, о том, что Госдума запретит посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ, рассказала глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

В настоящее время журналисты, представляющие иностранные СМИ, получают аккредитацию в МИД. Она дает им свободный доступ в российский парламент.



