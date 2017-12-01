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Появились подробности об инциденте со сбитым боевиками вертолетом ВВС Сирии
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    Появились подробности об инциденте со сбитым боевиками вертолетом ВВС Сирии

    14:28  1 Декабря 2017
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    Появились подробности об инциденте со сбитым боевиками вертолетом ВВС Сирии

    Дамаск, 1 декабря. Появились данные, что сирийский военный вертолет был сбит «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии».

    Боевики оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» заявили, что им удалось сбить вертолет ВВС САР на юго-западе провинции Дамаск к востоку от района Бейт-Джинн около поселка Закия. По неподтвержденной информации боевики использовали ракету класса «земля-воздух».

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске утверждает, что экипаж машины жив и находится в безопасности.

    Отмечается, что в данном районе действуют два формирования оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» ранее состояли в рядах террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Сейчас они примкнули в «умеренным» боевикам.

    Появились подробности об инциденте со сбитым боевиками вертолетом ВВС Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вертолет #сса #ввс сар
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