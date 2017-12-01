Появились подробности об инциденте со сбитым боевиками вертолетом ВВС Сирии

Дамаск, 1 декабря. Появились данные, что сирийский военный вертолет был сбит «умеренными» боевиками «Свободной сирийской армии».

Боевики оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» заявили, что им удалось сбить вертолет ВВС САР на юго-западе провинции Дамаск к востоку от района Бейт-Джинн около поселка Закия. По неподтвержденной информации боевики использовали ракету класса «земля-воздух».

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске утверждает, что экипаж машины жив и находится в безопасности.

Отмечается, что в данном районе действуют два формирования оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия». «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» ранее состояли в рядах террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Сейчас они примкнули в «умеренным» боевикам.

1 Организация запрещена на территории РФ.