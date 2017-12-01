Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Дамаск не сядет за стол переговоров в Женеве, пока оппозиция требует ухода Асада
Общество
«Собчак-бургер» с кониной начали продавать в красноярской блинной
Следующая Новость
Срочная новость
Дамаск не сядет за стол переговоров в Женеве, пока оппозиция требует ухода Асада
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Собчак-бургер» с кониной начали продавать в красноярской блинной

    14:18  1 Декабря 2017
    111

    «Собчак-бургер» с кониной начали продавать в красноярской блинной

    Красноярск, 1 декабря. В одном из кафе Красноярска появилось блюдо, названное в честь кандидата в президенты России Ксении Собчак. «Собчак-бургер» с кониной продают за 399 рублей.

    Идея принадлежит повару, который решил таким образом привлечь в заведение больше посетителей. Однако за название «Собчак-бургер» ответственен дизайнер, который плохо расслышал истинное название «Чак-бургер», сообщают красноярские СМИ.

    «Собчак-бургер» с кониной начали продавать в красноярской блинной

    По словам сотрудников красноярской блинной, название блюда многим понравилось. Люди посчитали его забавным. Однако руководство все же намерено изъять его из меню.

    «Наверное, уберем, звонят, ругаются непонятные люди: «Уберите и все, а то будут проблемы», — сообщили  в блинной.

    Ранее сообщалось, что Собчак назвала истинную цель своего участия в выборах-2018. По словам журналистки, она не ставит перед собой цель стать новым главой государства. Собчак хочет поговорить о проблемах страны.

    Грядущие выборы президента России пройдут весной 2018 года. 

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #собчак #выборы-2018 #бургер
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть