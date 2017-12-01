«Собчак-бургер» с кониной начали продавать в красноярской блинной

Красноярск, 1 декабря. В одном из кафе Красноярска появилось блюдо, названное в честь кандидата в президенты России Ксении Собчак. «Собчак-бургер» с кониной продают за 399 рублей.

Идея принадлежит повару, который решил таким образом привлечь в заведение больше посетителей. Однако за название «Собчак-бургер» ответственен дизайнер, который плохо расслышал истинное название «Чак-бургер», сообщают красноярские СМИ.

По словам сотрудников красноярской блинной, название блюда многим понравилось. Люди посчитали его забавным. Однако руководство все же намерено изъять его из меню.

«Наверное, уберем, звонят, ругаются непонятные люди: «Уберите и все, а то будут проблемы», — сообщили в блинной.

Ранее сообщалось, что Собчак назвала истинную цель своего участия в выборах-2018. По словам журналистки, она не ставит перед собой цель стать новым главой государства. Собчак хочет поговорить о проблемах страны.

Грядущие выборы президента России пройдут весной 2018 года.