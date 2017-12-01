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В РПЦ назвали письмо Филарета патриарху Кириллу «беспрецедентным обращением»
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    В РПЦ назвали письмо Филарета патриарху Кириллу «беспрецедентным обращением»

    14:25  1 Декабря 2017  /обновлено: 14:26  01 Декабря 2017
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    В РПЦ назвали письмо Филарета Патриарху Кириллу «беспрецедентным обращением»

    В РПЦ отнеслись к письму главы непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета патриарху Кириллу с «осторожным оптимизмом» и признали его «беспрецедентным обращением». Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил зампред информационно-аналитического управления синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

    «Мы относимся к этому письму с осторожным оптимизмом, это, конечно, беспрецедентное обращение, и оно с удовлетворением воспринято Архиерейским собором РПЦ», — сказал представитель РПЦ.

    Отвечая на вопрос ведущего Анатолия Кузичева о том, является ли это письмо личным обращением Филарета, Кипшидзе ответил, что «личное обращение» — неподходящий термин.

    «Он говорит не от себя, он говорит от имени возглавляемой им религиозной общины. И, конечно, в этой общине он пользуется уважением и авторитетом. И имеет право, в том числе от ее имени, обращаться к Архиерейскому собору Русской церкви», — объяснил Вахтанг Кипшидзе.

    Представитель РПЦ также напомнил, что церковь неоднократно призывала каноническое православие на Украине к восстановлению и преодолению раскола.

    «Сейчас мы видим первый шаг к тому, чтобы пойти по пути преодоления церковного раскола. Не следует ожидать каких-то быстрых решений, но первый шаг уже сделан», — подытожил Кипшидзе.

    Напомним, в письме говорится о желании Филарета «восстановить евхаристическое и молитвенное общение», также религиозный деятель призывает остановить «существующее противостояние».

    Автор: Алексей Громов
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    #рпц #филарет #церковь
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