Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе
Латакия, 1 декабря. В городе Латакия тысяча бойцов Сирийской армии одновременно будет сочетаться браком со своими невестами.
В Латакии идет подготовка к грандиозной свадьбе, на которой будет сочетаться браком тысяча пар молодоженов со всей Сирии, сообщает информационное агентство «САНА». Торжество состоится в спортивном комплексе «Аль-Асад».
Мероприятие откроет постановка, прославляющая героизм военнослужащих Сирийской арабской армии и их верность стране. Молодожены отмечают, что грандиозная свадьба станет хорошим поводом пообщаться со своими сослуживцами из разных провинций Сирии в мирной обстановке.
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