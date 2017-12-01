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Новости Сирии
Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе
Новости Сирии
Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе
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    Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе

    14:12  1 Декабря 2017
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    Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе

    Латакия, 1 декабря. В городе Латакия тысяча бойцов Сирийской армии одновременно будет сочетаться браком со своими невестами.

    В Латакии идет подготовка к грандиозной свадьбе, на которой будет сочетаться браком тысяча пар молодоженов со всей Сирии, сообщает информационное агентство «САНА». Торжество состоится в спортивном комплексе «Аль-Асад».

    Мероприятие откроет постановка, прославляющая героизм военнослужащих Сирийской арабской армии и их верность стране. Молодожены отмечают, что грандиозная свадьба станет хорошим поводом пообщаться со своими сослуживцами из разных провинций Сирии в мирной обстановке.

    Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #латакия #свадьба
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