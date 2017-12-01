Латакия: в центре провинции идет подготовка к грандиозной свадьбе

Латакия, 1 декабря. В городе Латакия тысяча бойцов Сирийской армии одновременно будет сочетаться браком со своими невестами.

В Латакии идет подготовка к грандиозной свадьбе, на которой будет сочетаться браком тысяча пар молодоженов со всей Сирии, сообщает информационное агентство «САНА». Торжество состоится в спортивном комплексе «Аль-Асад».

Мероприятие откроет постановка, прославляющая героизм военнослужащих Сирийской арабской армии и их верность стране. Молодожены отмечают, что грандиозная свадьба станет хорошим поводом пообщаться со своими сослуживцами из разных провинций Сирии в мирной обстановке.