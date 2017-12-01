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Блогер подставил: в Саратове сотрудники полиции задержали сторонников Навального
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    Блогер подставил: в Саратове сотрудники полиции задержали сторонников Навального

    14:32  1 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  01 Декабря 2017
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    Глупость или подлость: как Навальный искусственно создает препятствия своей же работе

    Опять не все спокойно вокруг скандальной личности Алексея Навального. В этом раз был задержан координатор его саратовского штаба — Михаил Мурыгин и еще несколько человек. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, представители штаба Навального были задержаны на месте правонарушения. До штаба неоднократно доносили информацию о том, что акция в сквере Героев Краснодона не согласована. Несмотря на это, сторонники блогера прибыли в так называемый «гайд-парк» ночью и приступили к установке сцены. После еще одной разъяснительной беседы, которая не увенчалась успехом, их задержали. На данный момент все задержанные уже отпущены.

    Глупость или подлость: как Навальный искусственно создает препятствия своей же работе

    Ранее мэрия Саратова не согласовала митинг представителям Навального по одной простой причине — заявка не была направлена в установленном порядке. Организаторы встречи, несмотря на все увещевания, не предоставили властям официально оформленное уведомление в соответствии с требованиями закона.

    Игнорирование закона

    Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии для ФАН подчеркнула, что как такового запрета не было. Представителям блогера лишь было предложено решение вопроса согласно законодательству.

    «Подобные мероприятия предусмотрены Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Там все детально прописано, как нужно согласовывать. Однако альтернативное решение вопроса представители Навального проигнорировали. Хотя ответ администрации был ими получен. Более того, организаторы митинга почему-то до конца не изучили, где можно проводить митинг, а где нельзя. В заявленном ими месте согласование не требуется только для одиночных пикетов, встреч с депутатом. Организаторы митингов Навального до сих пор не потрудились изучить ни федеральный закон, ни региональный. Иначе как можно объяснить присланную телеграмму вместо официального уведомления и абсолютное незнание порядка проведения подобных мероприятий?» — пояснила Наталия Елисеева.

    Либо, отметила эксперт, ситуация еще хуже. Организаторы прекрасно осведомлены, однако занимаются своевольной трактовкой законодательства.

    «В Саратове им было удобно трактовать закон так, завтра они поедут куда-то еще, и уже будет новая трактовка. Кроме того, важным моментом является то, что в указанном месте уже было запланировано мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. Нельзя исключать, что Навальный посредством смешения мероприятий хотел добавить себе численности сторонников, так как она оставляет желать лучшего. В принципе, команда Навального сама же вставляет себе палки в колеса. Вместо того, чтобы работать и согласовывать все по закону, они искусственно создают препятствия своей же работе. Хотя учитывая низкое количество сторонников, для них это единственный шанс имитации хоть какой-то деятельности», — резюмировала Наталия Елисеева.

    Глупость или подлость: как Навальный искусственно создает препятствия своей же работе

    Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Навальный и его соратники не в первый раз попадают в ситуацию, когда их мероприятие не может быть проведено по причине его несоответствия российским законам. В Саратове правовые нормы о так называемых гайд-парках содержат требование о необходимости согласования таких акций, как политический митинг — а именно его собрался проводить Навальный. В этом случае остается две причины, по которым могла возникнуть такая ситуация — либо глупость, либо подлость.

    «Дипломированный юрист Навальный и его юридическая служба, если они не изучили законодательство региона, в котором собрались митинговать, расписываются в своей полной профессиональной некомпетентности. Другой вариант — это сознательная провокация, призванная создать конфликт с властями Саратова и правоохранительными органами. Навальный старается создать себе имидж популярного и преследуемого властями политика, для чего ему нужны не только митинги по всей стране, но и попытки им воспрепятствовать какими-либо способами. При этом делается это путем грубых нарушений закона и с полным пренебрежением по отношению ко своим сторонникам», — резюмировал Сергей Простаков.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #навальный #саратов
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