Блогер подставил: в Саратове сотрудники полиции задержали сторонников Навального

Опять не все спокойно вокруг скандальной личности Алексея Навального. В этом раз был задержан координатор его саратовского штаба — Михаил Мурыгин и еще несколько человек. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, представители штаба Навального были задержаны на месте правонарушения. До штаба неоднократно доносили информацию о том, что акция в сквере Героев Краснодона не согласована. Несмотря на это, сторонники блогера прибыли в так называемый «гайд-парк» ночью и приступили к установке сцены. После еще одной разъяснительной беседы, которая не увенчалась успехом, их задержали. На данный момент все задержанные уже отпущены.

Ранее мэрия Саратова не согласовала митинг представителям Навального по одной простой причине — заявка не была направлена в установленном порядке. Организаторы встречи, несмотря на все увещевания, не предоставили властям официально оформленное уведомление в соответствии с требованиями закона.

Игнорирование закона

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии для ФАН подчеркнула, что как такового запрета не было. Представителям блогера лишь было предложено решение вопроса согласно законодательству.

«Подобные мероприятия предусмотрены Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Там все детально прописано, как нужно согласовывать. Однако альтернативное решение вопроса представители Навального проигнорировали. Хотя ответ администрации был ими получен. Более того, организаторы митинга почему-то до конца не изучили, где можно проводить митинг, а где нельзя. В заявленном ими месте согласование не требуется только для одиночных пикетов, встреч с депутатом. Организаторы митингов Навального до сих пор не потрудились изучить ни федеральный закон, ни региональный. Иначе как можно объяснить присланную телеграмму вместо официального уведомления и абсолютное незнание порядка проведения подобных мероприятий?» — пояснила Наталия Елисеева.

Либо, отметила эксперт, ситуация еще хуже. Организаторы прекрасно осведомлены, однако занимаются своевольной трактовкой законодательства.

«В Саратове им было удобно трактовать закон так, завтра они поедут куда-то еще, и уже будет новая трактовка. Кроме того, важным моментом является то, что в указанном месте уже было запланировано мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата. Нельзя исключать, что Навальный посредством смешения мероприятий хотел добавить себе численности сторонников, так как она оставляет желать лучшего. В принципе, команда Навального сама же вставляет себе палки в колеса. Вместо того, чтобы работать и согласовывать все по закону, они искусственно создают препятствия своей же работе. Хотя учитывая низкое количество сторонников, для них это единственный шанс имитации хоть какой-то деятельности», — резюмировала Наталия Елисеева.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Навальный и его соратники не в первый раз попадают в ситуацию, когда их мероприятие не может быть проведено по причине его несоответствия российским законам. В Саратове правовые нормы о так называемых гайд-парках содержат требование о необходимости согласования таких акций, как политический митинг — а именно его собрался проводить Навальный. В этом случае остается две причины, по которым могла возникнуть такая ситуация — либо глупость, либо подлость.