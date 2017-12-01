Сирия, 1 декабря. Боевики ССА** обезвредили диверсионный отряд YPG на своем военном объекте на севере от Алеппо. Исламисты сбили вертолет ВВС САР у города Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск. Курды заняли Абу Хаммам и его окрестности на восточном побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли вертолет ВВС САР, сбитый боевиками в Западной Гуте в провинции Дамаск.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):2 лишилось пятерых боевиков в ходе столкновений на северо-западе Ирака; утратило контроль над городом Абу Хаммам и его окрестностями к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курды: потеряли троих бойцов SDF**** в результате взрыва СВУ на северной окраине Ракки; закрыли все торговые точки в Хасаке с целью согнать все население на выборы в местное самоуправление.

Сирийская свободная армия (ССА): сформировала женские спецотряды для противодействия террористической активности на севере провинции Алеппо; сорвала диверсионную операцию YPG на линии фронта к северу от Манбиджа.

Провинция Дамаск

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на новостные каналы вооруженных сирийских группировок в Twitter передает, что боевики, занимающие анклав к юго-западу от Дамаска, сбили вертолет ВВС Сирии недалеко от населенного пункта Бейт Джинн близ границы с соседней провинцией Эль-Кунейтра. Никаких комментариев со стороны официального Дамаска, однако, пока не поступало. Данные о судьбе летчиков в настоящий момент выясняются. Прифронтовой город Бейт Джинн располагается всего в пяти километрах от Хадера, вокруг которого в прошлом месяце шли ожесточенные бои. Местные исламистские формирования, в том числе связанные с «Джебхат ан-Нусрой»3***, пытаются объединить свои анклавы на юго-востоке Дамаска и в Эль-Кунейтре. По мнению многих экспертов, в этом им помогают представители израильских спецслужб.

Провинция Алеппо

Представители командования протурецких формирований Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» сформировали специальные женские отряды «Дара Аль-Фурат» на севере провинции Алеппо с целью противодействия террористической активности в этом районе, сообщает турецкий новостной канал в Twitter (@TRTalarabiya). Напомним, официальная Анкара считает террористической организацией Рабочую партию Курдистана (РПК), а также связанные с ней курдские Отряды народной самообороны (YPG).

По данным Twitter-канала Wyvern Reports, группа бойцов-курдов YPG пыталась проникнуть на один из объектов «Свободной армии» в прифронтовой деревне Джат, переправившись через реку Саджур, по которой проходит линия разграничения между позициями сторон. Тем не менее протурецкие боевики, как отмечается, сорвали диверсионную миссию YPG, обезвредив всех членов отряда.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сведениям военного источника в Twitter (@markito0171), курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) еще несколько продвинулись на восточном берегу Евфрата на юго-востоке от Дейр-эз-Зора и заняли населенный пункт Абу Хаммам и районы в его окрестностях. Стоит отметить, что никаких сообщений о боях в этой местности не поступало. Таким образом, как полагают многие военные эксперты, данные территории вновь перешли курдам не в результате столкновений с отрядами «Исламского государства», а благодаря договоренностям, заключенным ими с главарями террористической группировки. Ранее поступали сообщения о том, что боевики без боя сдают позиции на востоке провинции Дейр-эз-Зор в обмен на прибыль от продажи контрабандной нефти и места в администрации возможного будущего Курдистана. При этом некоторые части ИГИЛ даже вступают в ряды «Демократических сил».

Провинция Ракка

В административном центре провинции, который был полностью отбит курдами у «Исламского государства» к 17 октября, по-прежнему не утихают взрывы. Как передает информационный ресурс в соцсети Twitter (@asharqasouri), на этот раз на мине подорвались сами бойцы Демократических сил Сирии (SDF), вместе с Соединенными Штатами захватившие контроль над Раккой. В результате разрыва крупнокалиберной мины около завода по производству сахара, находящегося на северной окраине города, погибли три солдата SDF. Кроме того, из-за самодельных взрывных устройств и растяжек, оставленных боевиками ИГИЛ и по-прежнему не обезвреженных курдами, в последние недели почти ежедневно гибнут мирные граждане.

Провинция Хасака

Отряды курдской милиции закрыли почти все торговые точки в самых густонаселенных районах провинции Хасака для того, чтобы жители шли на выборы в местное самоуправление, сообщает Twitter-канал (@asharqasouri). Благодаря всесторонней поддержке со стороны США так называемый Курдистан уже давно вышел далеко за пределы исторических мест проживания курдов. Сейчас бойцы YPG пытаются устанавливать свои порядки в тех районах, отбитых ими у ИГ,4 в которых исконно жили арабы-сунниты. Из-за этого на северо-востоке арабской республики активизировались многочисленные вооруженные стычки, вспыхнувшие на фоне вновь разгорающегося межэтнического конфликта.

Ирак

Правительственная иракская армия и союзные ополченческие отряды Сил народной мобилизации продолжают развивать наступление против остатков отрядов ИГИЛ, базирующихся в районе плато Аль-Джазира у сирийской границы. По информации портала Press Iraq Net, в ходе последних столкновений недалеко от населенного пункта Таль Сафук ополченцы-шииты ликвидировали по меньшей мере пятерых боевиков. Также «Исламское государство» понесло потери в военной технике и вооружении. Данный анклав террористического формирования на северо-западе Ирака пока остается последним прибежищем для ИГ в стране. Однако во многих регионах до сих пор продолжают действовать «спящие ячейки» террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)