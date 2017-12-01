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Милонов рассказал на шоу Big Russian Boss, берут ли взятки депутаты
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    Милонов рассказал на шоу Big Russian Boss, берут ли взятки депутаты

    13:56  1 Декабря 2017
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    Милонов рассказал на шоу Big Russian Boss, берут ли взятки депутаты

    Москва, 1 декабря. Депутат Государственной думы Виталий Милонов посетил молодежное шоу Big Russian Boss. В интервью были подняты вопросы о жизни депутатов, взяточничестве и о представителях сексуальных меньшинств.

    На вопросы интервьюера Милонов отвечал прямо и отчасти иронично. Так, депутат рассказал, что чиновникам приходится приезжать на работу к 9 утра, рассчитывая время на московские пробки, а зарплата в Думе не очень большая.

    На вопрос ведущего, берут ли депутаты взятки, Милонов сообщил, что их в Госдуме работает слишком много, чтобы это было возможным.

    «Взятки? А что нам взятки давать? Нас 450 человек, чтобы мы приняли какое-то решение, нужно много денег. Это невозможно и не выгодно», — заявил он.

    Также в очередной раз депутат высказал свое скептическое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, порекомендовав определять их в толпе по умению плавать.

    Автор: Алексей Громов
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    #милонов #интервью #big russian boss
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