Милонов рассказал на шоу Big Russian Boss, берут ли взятки депутаты

Москва, 1 декабря. Депутат Государственной думы Виталий Милонов посетил молодежное шоу Big Russian Boss. В интервью были подняты вопросы о жизни депутатов, взяточничестве и о представителях сексуальных меньшинств.

На вопросы интервьюера Милонов отвечал прямо и отчасти иронично. Так, депутат рассказал, что чиновникам приходится приезжать на работу к 9 утра, рассчитывая время на московские пробки, а зарплата в Думе не очень большая.

На вопрос ведущего, берут ли депутаты взятки, Милонов сообщил, что их в Госдуме работает слишком много, чтобы это было возможным.

«Взятки? А что нам взятки давать? Нас 450 человек, чтобы мы приняли какое-то решение, нужно много денег. Это невозможно и не выгодно», — заявил он.

Также в очередной раз депутат высказал свое скептическое отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, порекомендовав определять их в толпе по умению плавать.